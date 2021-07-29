Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: финал Олимпиады обойдётся без россиян

30 июля Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста сыграют в матче 1/2 финала олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 09:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Карреньо-Бусте — коэффициент на его победу составляет 1.81. На успех Хачанова можно поставить за 2.01.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста 30 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 2.46.

Анализ матча Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (30.07.2021)

Не бывать российскому полуфиналу на Олимпиаде в Токио. Видимо, так подумал Пабло Карреньо-Буста перед 1/4 финала с Даниилом Медведевым. Испанец одержал победу в двух партиях (6:2, 7:6 (5)) и лишил российских болельщиков битвы Хачанов — Медведев. Теперь именно Карену придётся брать реванш за соотечественника.

Хачанов и Карреньо-Буста играли друг с другом шесть раз, однако на хардовое покрытие пришлись всего три встречи. Две из них забрал россиянин, одна осталась за испанцем. Тем не менее, с момента предыдущего матча на харде прошёл год и расклады сил, особенно если говорить об испанце, существенно поменялись.

В четвертьфинале с Медведевым Карреньо-Буста действовал невероятно. «Никогда в жизни он так не играл», — по делу сказал в концовке Даниил. Однако стоит отметить, что и россиянин играл далеко не самым лучшим образом. Впрочем, ранее и такого уровня тенниса Медведеву хватало для побед, а вот испанец действительно показал шикарную игру.

Четвертьфинал не стал какой-то внезапной вспышкой в игре Пабло — испанец отлично проводит весь последний месяц. На соревнованиях в Гамбурге (Германия) взял титул, а на Олимпийских играх на пути к полуфиналу проиграл всего одну партию. Помимо Медведева, испанец поочерёдно отправил домой Тенниса Сандгрена, Марина Чилича и Доминика Кёпфера. А заодно вышел на победную серию из восьми матчей.

А вот соперники Хачанова на пути к полуфиналу по уровню оказались более равными. Карен обыграл Йосихито Нисиоку, Джеймса Дакворта, Диего Шварцмана и Уго Умбера. Из четырёх проведённых матчей лишь Дакворта удалось обыграть в двух партиях, тогда как с тремя другими неизменно возникали проблемы. Отметим, что в нужный момент россиянин всякий раз брал верх.

Игровой стиль Хачанова не похож на тот, который проповедует Медведев, однако от этого испанцу должно быть только легче. Карреньо-Буста обожает играть от обороны и ждать ошибок соперника. Этих самых ошибок в затяжных розыгрышах Хачанов может допустить очень и очень много. Проигрывая, Карен любит усилять свои удары, что провоцирует очередную порцию ошибок. Всё это, опять же, на руку Карреньо-Бусте.

Несмотря на столь разный путь теннисистов к полуфиналу, букмекеры не сумели выделить явного фаворита предстоящей встречи. Мы же считаем, что испанец имеет явное преимущество накануне встречи с Хачановым. Как минимум победа над второй ракеткой мира должна придать уверенности перед игрой с его менее рейтинговым соотечественником.

Лезть в форы и дополнительные форы не рискнём. Один шаг до финала Олимпиады, справиться с нервами и избежать спадов по ходу встречи будет сложно. Предпочтём не усложнять, возьмём лобовую победу Карреньо-Бусты. Между прочим, коэффициент более чем приличный — 1.81.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста 30 июля 2021 года

Если Пабло Карреньо-Буста покажет такой же уровень игры, что и в четвертьфинале, Карену Хачанову будет невероятно тяжело взять даже партию. Испанец пребывает на очевидном подъёме — как игровом, так и психологическом. Немаловажным является и страсть, с которой абсолютно все испанцы выступают за свою страну. Особенно на Олимпийских играх. Берём победу Карреньо-Бусты.

Ставка: победа Карреньо-Бусты за 1.81.