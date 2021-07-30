«Крылья Советов» — «Спартак», «Арсенал» — «Рубин» и другие матчи. Что смотреть 30 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 июля.

На что ставить в футболе 30 июля

Сегодня стартует второй тур РПЛ. «Спартак» продолжает турне по Волге: после неудачи в Казани красно-белые отправляются в Самару, в гости к «Крыльям Советов». Ну а «Рубин», окрылённый победой в стартовом матче, едет в гости к тульскому «Арсеналу».



На олимпийском футбольном турнире стартует плей-офф, сегодня пройдут женские четвертьфиналы.

На что ставить на Олимпиаде 30 июля

Главное событие дня – финал на 200 метров на спине в плавании, где явный фаворит – Евгений Рылов. На момент публикации этого материала вы уже будете знать, смог ли наш спортсмен стать двукратным олимпийским чемпионом.



Мужская волейбольная сборная пока идёт в Токио без потерь. Сегодня команда Туомаса Саммельвуо сыграет с Францией. Соперник серьёзный, но находится пока не в лучшей форме. Уже 2 поражения поставили «трёхцветных» на грань вылета.



В водном поло наша женская сборная постарается дать бой команде США.



В теннисе Карен Хачанов в полуфинале сыграет с обидчиком Даниила Медведева – испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой. Во втором матче за выход в финал сразятся Новак Джокович и Александр Зверев. Особое внимание нужно уделить смешанному разряду, два наших дуэта дошли до полуфиналов. Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с сербской парой Стоянович/Джокович, а Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву будут противостоять австралийцы Барти и Пирс.

На что ещё ставить 30 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Китцбюэле, Лексингтоне, Познани, Сеговии и Триесте. Да, почти все ведущие теннисисты играют на Олимпиаде, но игроки на ставках найдут для себя в этих соревнованиях много интересного.