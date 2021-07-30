Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Уфа» — «Динамо», 31 июля 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Уфа» — «Динамо». Прогноз: Захарян и Тюкавин снова поставят РПЛ на уши
Алексей Анисимов
«Уфа» — «Динамо». Прогноз на матч 31.07.2021 РПЛ
Комментарии
За 12 последних очных встреч бело-голубые ни разу не проиграли «Уфе».

31 июля состоится матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо» 31 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» Москва (31.07.2021)

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
31 июля 2021, суббота. 17:30 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Динамо М
Москва

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига вернулась. Первый тур благополучно отгремел, приступаем ко второму. При этом на неделе проходят ещё и квалификационные раунды еврокубков. Словом, клубного футбола в ближайшее время точно хватит на всех.

«Арсенал» — «Рубин». Прогноз: Леонид Слуцкий в лидерах чемпионата России надолго «Арсенал» — «Рубин». Прогноз: Леонид Слуцкий в лидерах чемпионата России надолго

Программа второго тура чемпионата России продолжится в субботу, 31 июля, двумя встречами. В самой ранней на поле Центрального стадиона города Уфы местная «Уфа» примет столичное «Динамо», стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Первый тур нового сезона получился удивительным. Из сенсаций можно выделить разве что домашнюю победу «Нижнего Новгорода» над «Сочи». Любопытно, что участники умудрились обойтись без ничьих. То есть сейчас в турнирной таблице по восемь победителей и проигравших.

Уфимцы находятся во второй восьмёрке. В первом туре играли в Москве с ЦСКА и уступили с минимальным счётом. Единственный гол забил на 61-й минуте новичок армейцев Антон Заболотный. Гости не доглядели за нападающим во время розыгрыша углового. Дзагоев подал, а великий Зе оказался выше остальных в штрафной.

«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре

Впрочем, тут надо бы сказать, что одними из лучших в состав обеих сторон стали вратари. Москвичи имели не один шанс отличиться: где-то натурально транжирили моменты, а где-то выручал Александр Беленов. Но и гости создали пару опасных моментов. Если бы не Игорь Акинфеев, могли увезти очки из столицы.

Вообще под руководством Алексея Стукалова «Уфа» преобразилась. Особенно видна разница на фоне начала-середины прошлого сезона. Оборона выглядит компактно и труднодоступно, а атака в концовке прошлого сезона за шесть матчей забила 11 голов. Очень мощно для борьбы за выживание.

«Динамо» тоже не стоит на месте. В прошлом сезоне Сандро Шварц провёл много реформ. Хотя, несмотря на явный прогресс, чего-то для борьбы за еврокубки не хватило. Может, стабильности, а может — опыта у молодых игроков. В итоге финишировали на седьмом месте в трёх пунктах от пятой строчки.

Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова. Прогноз: золото Олимпиады уедет в Чехию Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова. Прогноз: золото Олимпиады уедет в Чехию

В новый сезон бело-голубые шагнули с внушительными трансферами. Окончательно продали в «Вольфсбург» нападающего Максимилиана Филиппа, а сами выкупили Гильермо Варелу у «Копенгагена», приобрели опытнейшего Диего Лаксальта из Серии А и подписали в качестве свободного агента Фабиана Бальбуену, который выступал в АПЛ.

Конкуренция в линии обороны теперь высочайшая. При этом Сандро Шварц не отошёл от привлечения молодёжи. Примечательно, что самым возрастным игроком в линиях полузащиты и атаки, кто вышел в старте с «Ростовом», стал Даниил Фомин. Опорному полузащитнику в марте исполнилось всего 24 года.

Москвичи умудрились на выезде обыграть ростовчан со счётом 2:0. На первых минутах хозяева пытались доминировать, даже могли наказать Антона Шунина за ошибку, но атаки получались не такими острыми. У гостей же на 20-й и 33-й минутах отличились восемнадцатилетний Захарян и девятнадцатилетний Тюкавин соответственно.

Конечно, в Уфе бело-голубым легче не будет, но наиграть на очки шансы высокие. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.00. С защитой у обеих команд порядок, много голов не предвидится. Но статистика личных встреч на стороне москвичей: в 12 последних матчах ни разу не проиграли.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо» 31 июля 2021 года

«Уфа» вступила в новый сезон чемпионата России с поражения от ЦСКА. В целом по делу, армейцы смотрелись чуть лучше. А молодёжь «Динамо», на которую продолжает делать ставку Сандро Шварц, принесла бело-голубым победу над «Ростовом». В предстоящем поединке много голов не ждём, оборона у обеих сторон крепкая. Но москвичи выглядят предпочтительнее, без очков остаться не должны.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021