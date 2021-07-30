«Уфа» — «Динамо». Прогноз: Захарян и Тюкавин снова поставят РПЛ на уши

31 июля состоится матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо» 31 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» Москва (31.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига вернулась. Первый тур благополучно отгремел, приступаем ко второму. При этом на неделе проходят ещё и квалификационные раунды еврокубков. Словом, клубного футбола в ближайшее время точно хватит на всех.

Программа второго тура чемпионата России продолжится в субботу, 31 июля, двумя встречами. В самой ранней на поле Центрального стадиона города Уфы местная «Уфа» примет столичное «Динамо», стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.



Первый тур нового сезона получился удивительным. Из сенсаций можно выделить разве что домашнюю победу «Нижнего Новгорода» над «Сочи». Любопытно, что участники умудрились обойтись без ничьих. То есть сейчас в турнирной таблице по восемь победителей и проигравших.



Уфимцы находятся во второй восьмёрке. В первом туре играли в Москве с ЦСКА и уступили с минимальным счётом. Единственный гол забил на 61-й минуте новичок армейцев Антон Заболотный. Гости не доглядели за нападающим во время розыгрыша углового. Дзагоев подал, а великий Зе оказался выше остальных в штрафной.

Впрочем, тут надо бы сказать, что одними из лучших в состав обеих сторон стали вратари. Москвичи имели не один шанс отличиться: где-то натурально транжирили моменты, а где-то выручал Александр Беленов. Но и гости создали пару опасных моментов. Если бы не Игорь Акинфеев, могли увезти очки из столицы.



Вообще под руководством Алексея Стукалова «Уфа» преобразилась. Особенно видна разница на фоне начала-середины прошлого сезона. Оборона выглядит компактно и труднодоступно, а атака в концовке прошлого сезона за шесть матчей забила 11 голов. Очень мощно для борьбы за выживание.



«Динамо» тоже не стоит на месте. В прошлом сезоне Сандро Шварц провёл много реформ. Хотя, несмотря на явный прогресс, чего-то для борьбы за еврокубки не хватило. Может, стабильности, а может — опыта у молодых игроков. В итоге финишировали на седьмом месте в трёх пунктах от пятой строчки.

В новый сезон бело-голубые шагнули с внушительными трансферами. Окончательно продали в «Вольфсбург» нападающего Максимилиана Филиппа, а сами выкупили Гильермо Варелу у «Копенгагена», приобрели опытнейшего Диего Лаксальта из Серии А и подписали в качестве свободного агента Фабиана Бальбуену, который выступал в АПЛ.



Конкуренция в линии обороны теперь высочайшая. При этом Сандро Шварц не отошёл от привлечения молодёжи. Примечательно, что самым возрастным игроком в линиях полузащиты и атаки, кто вышел в старте с «Ростовом», стал Даниил Фомин. Опорному полузащитнику в марте исполнилось всего 24 года.



Москвичи умудрились на выезде обыграть ростовчан со счётом 2:0. На первых минутах хозяева пытались доминировать, даже могли наказать Антона Шунина за ошибку, но атаки получались не такими острыми. У гостей же на 20-й и 33-й минутах отличились восемнадцатилетний Захарян и девятнадцатилетний Тюкавин соответственно.



Конечно, в Уфе бело-голубым легче не будет, но наиграть на очки шансы высокие. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.00. С защитой у обеих команд порядок, много голов не предвидится. Но статистика личных встреч на стороне москвичей: в 12 последних матчах ни разу не проиграли.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо» 31 июля 2021 года

«Уфа» вступила в новый сезон чемпионата России с поражения от ЦСКА. В целом по делу, армейцы смотрелись чуть лучше. А молодёжь «Динамо», на которую продолжает делать ставку Сандро Шварц, принесла бело-голубым победу над «Ростовом». В предстоящем поединке много голов не ждём, оборона у обеих сторон крепкая. Но москвичи выглядят предпочтительнее, без очков остаться не должны.



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.