Элина Свитолина — Елена Рыбакина. Прогноз: историческая бронзовая медаль для Украины

31 июля Элина Свитолина и Елена Рыбакина сыграют в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рыбакиной — коэффициент на её победу составляет 1.72. На успех Свитолиной можно поставить за 2.18.

Коэффициенты букмекеров на матч Элина Свитолина — Елена Рыбакина 31 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Элина Свитолина — Елена Рыбакина получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Ставки на третий сет принимаются за 2.32.

Анализ матча Олимпиады в Токио Элина Свитолина — Елена Рыбакина (31.07.2021)

На олимпийском теннисном турнире в женском одиночном разряде осталось провести всего два матча. И оба за медали. К сожалению, за золото не поборется ни одна представительница постсоветского пространства — Елена Рыбакина и Элина Свитолина остановились в шаге от финала.

Тем не менее бронзовую медаль одна из них точно получит. Кто именно? Станет известно уже в субботу. Представительницы Украины и Казахстана пересекались между собой дважды, каждая одержала по одной победе. Интересно, что ни одна встреча не состоялась на харде. А ведь именно на этом покрытии проходит турнир в Токио.

Рыбакина выиграла месяц назад травяной матч в Истбурне (два сета и тай-брейк), а Свитолина одержала победу на грунтовом турнире в Страсбурге в сентябре 2020 года (три партии). В общем, история противостояний тут ничем не поможет. Только отметим, что оба раза было сыграно как минимум 23 гейма.

Пути спортсменок до столь поздней стадии соревнований выдались не самыми простыми. Рыбакина, имея статус 15-й ракетки турнира, поочерёдно обыграла Саманту Стосур, Ребекку Петерсон, Донну Векич и Гарбинье Мугурусу, после чего в полуфинале уступила Белинде Бенчич.

Свитолина же, будучи четвёртым номером посева, в Токио оказалась сильнее Лауры Зигемунд, Айлы Томлянович, Марии Саккари и Камилы Джорджи, однако проиграла Маркете Вондроушовой. Стоит отметить, что три из четырёх побеждённых теннисисток проповедуют остроатакующий теннис — именно такой стиль и у Рыбакиной.

Матч с Вондроушовой в очередной раз обнажил проблемы украинки — Свитолиной приходится очень тяжело, когда соперница отдаёт инициативу и предлагает вести игру. Рыбакина этого делать точно не станет, ведь её стихия — это атака. С такими теннисистками украинка играет почти всегда удачно.

Кажется, и в завтрашнем матче постоянная беготня Элины по задней линии рано или поздно надоест представительнице Казахстана и она начнёт ошибаться. День отдыха явно поможет обоим теннисисткам набраться сил, однако кому это пойдёт на пользу больше — сказать тяжело. И Элина, и Елена в полуфинале выглядели достаточно свежо.

А ведь на турнирах «Большого шлема» график игр бывает ещё более плотным, особенно если в дело вмешиваются переносы. Другое дело, что Свитолина свой полуфинальный матч проиграла за час, а Рыбакина — почти за три. Вероятно, тут перерыв чуть больше поможет теннисистке из Казахстана. Будем исходить из того, что уровень физической готовности спортсменок окажется сопоставимым.

Выбирая исход на данный матч, смотреть на коэффициенты букмекеров было бы глупо. В такой игре случиться может абсолютно всё, а когда на корт выходят две теннисистки из топ-20, шансы подравниваются и вовсе до стандартных «50 на 50». В такой ситуации более валуйной смотрится ставка на Элину Свитолину.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Элина Свитолина — Елена Рыбакина 31 июля 2021 года

Украинская теннисистка будет очень комфортно чувствовать себя в матче за третье место. Всё, что нужно будет сделать для победы, — качественно отыграть в обороне и дождаться ошибок соперницы. Всё это Свитолина делать умеет, а значит, и принести своей стране бронзу шансов даже чуть больше. Коэффициент выше двойки выглядит соблазнительно.

Ставка: победа Свитолиной за 2.18.