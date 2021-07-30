«Спортинг» — «Брага». Прогноз: чемпион Португалии заберёт ещё один трофей

31 июля состоится матч Суперкубка Португалии «Спортинг» — «Брага». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Лиссабона: поставить на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Браги» оценён экспертами в 2.97. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Португалии «Спортинг» — «Брага» 31 июля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Спортинг» — «Брага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. А поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Португалии «Спортинг» — «Брага» (31.07.2021)

Практически каждый европейский чемпионат начинается стандартно — определяется обладатель Суперкубка страны. Не станет исключением и Португалия, где заветный трофей будет разыгран в субботу. Среди претендентов — «Спортинг» и «Брага». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

Напомним, «Спортинг» после долгого перерыва стал победителем национального первенства, обойдя ближайшего преследователя в лице «Порту» на пять очков. Ну а «Брага» стала обладательницей Кубка Португалии, в финале оказавшись сильнее «Бенфики» со счётом 2:0. Было это ещё в мае.

Безусловно, соперники играют друг с другом более чем регулярно. В одном лишь 2021 году они провели уже три встречи, при этом каждая неизменно завершалась победой «Спортинга». Лиссабонцы не только дважды выиграли у «Браги» в чемпионате (2:0 дома и 1:0 на выезде), но и оказались сильнее в финале Кубка португальской лиги (1:0).

В целом же в 10 последних очных встречах «Спортинг» имеет пять побед при четырёх успешных матчах в исполнении «Браги». И лишь одна встреча завершилась вничью. Удивительная бескомпромиссность, которая только увеличивает интерес к битве за Суперкубок Португалии.

Важным элементом статистики можно считать количество забитых голов в очных встречах «Спортинга» и «Браги». Лишь три из десяти последних матчей завершались с исходом «тотал больше 2.5 мяча». При этом все 10 игр относительно свежие, ведь уложились они в последние три сезона.

Нельзя пройти мимо и предсезонной подготовки команд. Так, «Спортинг» провёл четыре контрольных матча, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью. Особенно стоит отметить волевую победу над «Лионом» недельной давности (3:2).

Подготовка к сезону «Браги» выдалась более насыщенной. «Оружейники» провели целых восемь товарищеских встреч, в которых хоть и сумели избежать поражений, однако и выиграли всего четыре раза. Был матч и с представителями французской Лиги 1 — разошлись миром с «Марселем», 1:1.

Статистика последних матчей говорит о двух вещах — «Спортинг» был сильнее «Браги» в прошлом сезоне, при этом в каждой из трёх проведённых игр было забито не более двух мячей. Именно от данных показателей предлагаем и отталкиваться при выборе ставки. Коэффициенты не самые высокие, но вполне добротные.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Португалии «Спортинг» — «Брага» 31 июля 2021 года

«Спортинг» — значительно более опытная команда. Один лишь Суперкубок страны «львы» брали восемь раз, тогда как «Брага» лишь трижды числилась в претендентах на трофей. Кажется, в ближайшую субботу мы снова увидим, как команда из Лиссабона поднимает над головой заветный трофей. Благо что очные встречи в последнее время чаще оставались за столичным клубом.

Ставка 1: победа «Спортинга» в турнире за 1.78.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола за 1.65.