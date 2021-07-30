ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Алексею Березуцкому пока рано выигрывать дерби

31 июля состоится матч второго тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.22. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» 31 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч второго тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (31.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига вернулась. Первый тур благополучно отгремел, приступаем ко второму. При этом на неделе проводят ещё и квалификационные раунды еврокубков. Словом, клубного футбола в ближайшее время точно хватит на всех.

Программа второго тура чемпионата России продолжится в субботу, 31 июля, двумя встречами. Центральным матчем тура можно смело назвать битву ЦСКА и «Локомотива». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Алексей Матюнин.



Однако футбольный праздник окажется не таким радостным. В связи с эпидемиологической обстановкой на трибуны, согласно требованиям Роспотребнадзора, смогут попасть только до 3000 зрителей. Да и те — лишь по специальным QR-кодам. Уже лучше, чем было в первом туре. Но всё ещё очень раздражает.



На первый домашний матч красно-синих в сезоне с «Уфой» допустили всего 1000 болельщиков. Дебютировавшему в РПЛ в качестве главного тренера Алексею Березуцкому этой поддержки хватило для первой победы. Символично также, что единственный гол забил новичок — Антон Заболотный.

На 61-й минуте Алан Дзагоев выполнил подачу с углового, а нападающий выпрыгнул выше всех в штрафной. Впрочем, хозяевам определённо повезло. В первом тайме пару раз здорово выручил Игорь Акинфеев, а в конце второго судья не стал назначать пенальти в пользу гостей. Хотя основания, прямо скажем, имелись.



В первой победе «Локомотива» тоже не обошлось без трудностей. Железнодорожники принимали на «РЖД Арене» тульский «Арсенал», который за 15 выездов в прошлом сезоне набрал только одно очко. И выиграли со счётом 3:1. Туляки даже открыли счёт в первом тайме и держали преимущество аж до 79-й минуты.



А затем вторую жёлтую карточку получил защитник Артём Сокол. Подопечные Марко Николича тут же воспользовались численным перевесом — на 80-й минуте Рифат Жемалетдинов сравнял счёт, а на 86-й вывел хозяев вперёд. Точку поставил Фёдор Смолов, забив третий с передачи всё того же Жемалетдинова.

Всё вроде бы радужно: волевая победа в первом туре, плюс в сентябре играть в групповом этапе Лиги Европы. Но здесь приходится говорить о фоне, который навис над красно-зелёными. Перед дерби сразу в нескольких СМИ появилась информация, что руководство готовит распродажу футболистов. Разумеется, к спокойной работе это не располагает ни нынешний состав, ни тренерский штаб.



Хотя, если отбросить слухи, получаем в остатке отличную очную статистику Марко Николича. Да и ЦСКА сейчас нельзя назвать стабильным клубом. Во-первых, железнодорожники под руководством серба в четырёх предыдущих встречах с армейцами выиграли четыре раза, пропустив один гол. Во-вторых, ЦСКА вступает в новый сезон после смены двух тренеров.



Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.81. Устроить настоящую зарубу армейцы способны, но игра в обороне на данном этапе явно далека от идеальной. А у «Локо» исполнители куда выше классом, чем у «Уфы». Но также, на наш взгляд, логично выглядит ставка Х2 за 1.68. Железнодорожники банально стабильнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» 31 июля 2021 года

ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого удачно вступил в новый сезон, обыграв «Уфу». В целом по делу, хотя игра далека от идеальной. Над «Локомотивом» фон сейчас тоже не самый благополучный, много сомнительных слухов в СМИ. И всё же команда выглядит стабильнее. Плюс личная статистика Марко Николича полностью за железнодорожников. Ждём яркое дерби.



Ставка 1: обе забьют за 1.81.



Ставка 2: «Локомотив» не проиграет за 1.68.