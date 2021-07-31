ЦСКА — «Локомотив». Прогноз «Фонбет»: Заболотный и Смолов провалят московское дерби

31 июля ЦСКА и «Локомотив» сыграют во втором туре Российской Премьер-Лиги. Дерби начнётся в 20:00 мск. Сделать ставку на матч РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

В победном матче с «Уфой» (1:0) в первом туре РПЛ состоялся официальный дебют на посту главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Начинающему специалисту сразу же пришлось играть без своей главной звезды — Никола Влашич вернулся из расположения сборной Хорватии с Евро-2020, но пока не готов выйти на поле. Полузащитник мыслями уже не в ЦСКА и ждёт момента, когда его продадут в «Милан», «Монако» или любой другой европейский клуб.



Единственный гол в ворота уфимской команды забил новобранец красно-синих — форвард Антон Заболотный. Экс-футболист «Сочи» отличился после подачи углового в исполнении Алана Дзагоева. Лучшим бомбардиром армейцев в межсезонье стал полузащитник Ильзат Ахметов, которого новый тренер видит не в опорной зоне, а на левом фланге.



В предстоящем дерби не примут участия защитники Георгий Щенников, получивший травму во встрече первого тура с «Уфой», а также Хёрдур Магнуссон, травмировавшийся ещё в концовке прошлого сезона РПЛ. Тренерский штаб армейцев также не сможет рассчитывать на защитника Бруно Фукса и на форварда Адольфо Гайча.

Оба находятся на Олимпийских играх в расположении сборных Бразилии и Аргентины соответственно. Форвард Лассана Н’Диайе и вовсе не попал в заявку на сезон.

В какой форме «Локомотив»

Накануне матча с ЦСКА в прессе с лёгкой руки комментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна начали активно муссироваться слухи о глобальной распродаже в «Локомотиве». Согласно опубликованной информации, железнодорожники готовы продать Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Гжегожа Крыховяка, Фёдора Смолова и ряд других игроков. Если это так, то эмоциональный фон в команде должен быть не самым лучшим.



Несмотря на это, в первом туре «Локомотив» сумел набрать три очка. До 80-й минуты встречи с «Арсеналом» москвичи уступали, но после удаления в составе соперника отметились тремя голами — 3:1. Лучшим игроком встречи стал полузащитник Рифат Жемалетдинов, отметившийся дублем и одной результативной передачей. В 11 последних встречах в РПЛ у него 11 (5+6) очков по системе «гол+пас».



До матча с «Арсеналом» красно-зелёные успели разыграть с «Зенитом» Суперкубок России. Железнодорожники уступили петербуржцам с разгромным счётом 0:3. Во встрече с туляками по сравнению с игрой за Суперкубок Марко Николич произвёл две замены — вместо Пабло и Александра Сильянова в защите с первых минут сыграли Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский.

Против ЦСКА за «Локо» может дебютировать звёздный новичок — хорватский экс-защитник «Байера» Тин Едвай, пришедший на место завершившего карьеру соотечественника Ведрана Чорлуки.

ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч

«Локомотив» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА. В 10 последних матчах армейцы сумели одержать всего одну победу. Это случилось в июле 2019 года.



После той встречи железнодорожники больше не проигрывали, оказываясь сильнее четыре раза кряду (2:1, 1:0, 2:0, 3:0). 21 апреля состоялась последняя очная встреча, в которой голы Камано, Смолова и Крыховяка позволили «Локомотиву» разгромить ЦСКА в полуфинале Кубка России.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч ЦСКА — «Локомотив» 31 июля 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.77 (Сделать ставку).



На «ВЭБ Арене» не стоит ждать сверхрезультативной игры. Только в двух последних очных встречах из восьми забивались больше двух мячей. ЦСКА начинает перестраиваться с приходом нового тренера. Без Влашича есть большие проблемы с созданием моментов. Единственный гол в первом матче нового сезона был забит с углового.



Железнодорожники также испытывают трудности с созданием моментов с игры. Кроме того, происходят изменения в линии обороны, поэтому в матче с соперником уровня ЦСКА красно-зелёные наверняка будут перестраховываться и атаковать меньше обычного.

На нулевую ничью можно поставить с коэффициентом 11.00, на ничью со счётом 1:1 — за 6.50, на победу одной из команд с разницей в один гол — за 2.35. Или можно выбрать классический тотал меньше 2.5 гола. Коэффициент на этот вариант — 1.77.