«Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз: везение Александра Кержакова закончилось, голы тоже

1 августа состоится матч второго тура чемпионата России «Урал» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.98. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Нижний Новгород» 1 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч второго тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» (01.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, в дверь стучится август. Но отечественные болельщики ликуют, ведь вернулась Российская Премьер-Лига. Уже приступили ко второму туру. При этом на неделе в еврокубках проходят квалификационные матчи, где российские клубы потихоньку вступают в борьбу. Словом, клубного футбола хватает.

Программа второго тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 1 августа, сразу тремя встречами. В Екатеринбурге в самом раннем из них местный «Урал» будет принимать «Нижний Новгород», стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Екатеринбуржцы постараются исправиться за провал в первом туре.



В конце прошлой недели подопечные Юрия Матвеева принимали обновлённый «Краснодар» Виктора Гончаренко и проиграли со счётом 0:3. Результат по делу, счёт — скорее нет. Местами хозяева смотрелись не так плохо. Причём возможность забить была отличная, но на добавленных к первому тайму минутах Бикфалви не реализовал пенальти.



Да и счёт 0:0 держался до 62-й минуты, а 2:0 в пользу краснодарцев стал уже вовсе на 85-й. Тонни де Вильена записал себе в актив дубль. Любопытно, что третий гол в ворота Ильи Помазуна, который снова оказался арендован у столичного ЦСКА, был забит в добавленное ко второму тайму время. А автором стал Джон Кордоба.

Трансферы «быков» в линии атаки впечатляют, работать экс-тренеру ЦСКА наверняка будет в удовольствие. А вот екатеринбуржцы чем-то подобным похвастаться не могут. Опытный Павел Погребняк ушёл, Эль-Кабир тоже. Марокканец хоть в лазарете и находился чаще, чем на поле, но остроты добавлял. А на новичках из ПФЛ далеко не уедешь.



«Нижний Новгород» продолжает удивлять. Теперь со знаком плюс. До этого новичку РПЛ пророчили чуть ли не судьбу «Тамбова» из-за финансовых проблем, а он в первом туре сумел одержать победу. На своём поле обыграл «Сочи» (1:0), который, к слову, заметно прогрессирует, даже добился первых успехов на европейской арене.



Правда, подопечные Александра Кержакова очевидно были хуже. Несмотря на чужие стены, сочинцы владели инициативой и наиграли на преимущество по ударам (21-8) и проценту владения мячом (57 на 43). Однако правило «не забиваешь ты — забивают тебе» никто не отменял. Вот хозяева и воспользовались своим моментом.

«Урал» справедливо считают фаворитом. Опыт выступлений в чемпионате России колоссальный, да и поле домашнее. Наиграть на очки клуб из Екатеринбурга должен. Но ждать много голов мы бы не стали. Создавать острые моменты теперь особо некому, а нижегородцы вовсе играют в пять защитников.



На наш взгляд, нулевую ничью или 1:0 в пользу хозяев здесь вполне можно увидеть. А потому мы бы рискнули и проверили комбинированную ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.12. Альтернативный вариант: «обе забьют — нет» за 1.85. Голевым парадом в матче потенциальных аутсайдеров первенства и не пахнет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Нижний Новгород» 1 августа 2021 года

«Урал» ожидает очень непростой сезон. В первом туре потерпели поражение, сейчас нужно исправляться, а то можно легко увязнуть на дне таблицы. «Нижний Новгород» удивительным образом добыл первые очки в РПЛ, обыграв крепкий «Сочи». Без везения не обошлось, но в Екатеринбурге такое повторить будет трудно. Не ждём много голов от потенциальных аутсайдеров, но хозяева должны наиграть на очки.



Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.