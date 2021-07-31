ЦСКА – «Локомотив», «Уфа» — «Динамо» и другие матчи. Что смотреть 31 июля

2021 год перевалил за свой экватор: заканчивается июль. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 31 июля.

На что ставить в футболе 31 июля

Два матча во втором туре РПЛ. Главный матч, конечно же – встреча ЦСКА и «Локомотива». «Армейцы», которые привыкают к Алексею Березуцкому, встречаются с командой Марко Николича, которая, по слухам, скоро может обрести новый образ. Во втором матче дня «Уфа» примет «Динамо».

На олимпийском футбольном турнире мужские четвертьфинальные матчи. Испания сыграет с Кот – Д’Ивуаром, Япония – с Новой Зеландией, Бразилия – с Египтом, а Южная Корея – с Мексикой.

Кроме того, очередной тур пройдет в ФНЛ, а также можно последить за матчами чемпионатов Беларуси, Бельгии, Венгрии, Дании, Польши. В Португалии «Спортинг» и «Брага» сразятся за Суперкубок.

На что ставить на Олимпиаде 31 июля

Главное событие дня для России – командные соревнования у саблисток. Софья Великая, София Позднякова и их подруги – явные фавориты турнира.

В теннисе Елена Веснина и Вероника Кудерметова в матче за бронзу сыграют за бронзу с бразильским дуэтом Пигосси/Стефани.

Женская волейбольная сборная России проведет свой четвертый матч на групповом этапе. В соперниках – команда США. Очередной «матч жизни» и у гандболисток, в соперниках сборная Франции.

На что ещё ставить 31 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Китцбюэле, Лексингтоне, Познани, Сеговии и Триесте. Да, почти все ведущие теннисисты играют на Олимпиаде, но игроки на ставках найдут для себя в этих соревнованиях много интересного.