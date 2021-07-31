Веснина/Карацев — Рублёв/Павлюченкова. Триумф российского тенниса в Токио!

1 августа российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Андрей Рублёв/Анастасия Павлюченкова сыграют в финальном матче олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 10:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Весниной и Карацеву — коэффициент на их победу составляет 1.60. На успех Рублёва и Павлюченковой можно поставить за 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Веснина/Карацев — Рублёв/Павлюченкова 1 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Веснина/Карацев — Рублёв/Павлюченкова не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 2.30.

Анализ матча Олимпиады в Токио Веснина/Карацев — Рублёв/Павлюченкова (01.08.2021)

Олимпийский теннисный турнир в Токио получается для сборной России невероятно удачным. Вероника Кудерметова и Елена Веснина были в шаге от бронзы в женском парном разряде, Карен Хачанов неожиданно и, возможно, даже сенсационно пробился в финал мужского одиночного разряда.

Всё это здорово. А вот в миксте нас ожидает целый российский финал — Аслан Карацев и Елена Веснина сыграют с Андреем Рублёвым и Анастасией Павлюченковой. Очевидно, что ранее в таком составе пары не встречались. Ведь Веснина с Карацевым сыгрались лишь накануне Олимпийских игр, а Рублёв с Павлюченковой в принципе микст играют крайне редко.

Тем не менее наверняка нас ожидает невероятно интересный матч. Путь теннисистов к финалу оказался совершенно разным. Если Павлюченкова и Рублёв все три матча сетки выиграли на чемпионском тай-брейке, то Веснина и Карацев расправились со всеми соперниками в двух партиях.

И даже третьи сеты в исполнении Анастасии и Андрея были крайне напряжёнными — в одном только полуфинале они обыграли Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 13:11. Нервов потратили достаточно, но всё же забрали чемпионский тай-брейк. И гарантировали себе медали.

Если говорить об уровне соперников, то выше он был у Весниной и Карацева. На старте россияне обыграли одних из главных фаворитов всего турнира — французов Кристину Младенович и Николя Маю. Во втором круге была победа над крепкими Игой Свёнтек и Лукашем Куботом, а в полуфинале Елена чуть ли не в одиночку обыграла первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича и Нину Стоянович.

Соперники Рублёва и Павлюченковой слабыми не были, однако топ-уровень попался только в полуфинале. Дария Юрак и Иван Додиг в первом круге, Эна Шибахара и Бен Маклахан во втором раунде и те самые Барти/Пирс в полуфинале. Напоминаем, что все свои матчи они выиграли в трёх сетах, тогда как Веснина и Карацев расправлялись с соперниками в двух партиях.

В дуэте Весниной и Карацева однозначным лидером является Елена, которая добилась в парном теннисе огромных успехов. Именно олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро сделала огромный вклад в каждую из побед и именно она, думается, будет вести игру и в решающем поединке.

В паре Рублёва и Павлюченковой лидера выделить сложнее, ведь и Андрей и Анастасия по большей части играют в одиночку. Да, Андрей на правах парня чаще берёт игру на себя, но и ошибок в его исполнении хватает. Причём случаются они регулярно.

Именно невероятный опыт Весниной должен помочь завоевать золотые медали. Да, уроженец Владикавказа играет на турнире не лучшим образом, однако его партнёрша регулярно выигрывает важнейшие мячи. Кажется, что так будет и в финале. Коэффициент на их успех отличный. Да и неудачу в паре Елене нужно закрывать. Субботнее поражение от бразильянок выдалось крайне чувствительным.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Веснина/Карацев — Рублёв/Павлюченкова 1 августа 2021 года

Несмотря на отличные взаимоотношения внутри сборной России по теннису, в финале Олимпийских игр не будет ни друзей, ни подруг. Вряд ли Веснина и Карацев захотят доводить дело до решающей партии, поэтому сделают всё ради победы в двух сетах. В связи с этим предлагаем сделать сразу две ставки — очевидную и чуть более рискованную.

Ставка 1: победа Весниной и Карацева за 1.60.

Ставка 2: победа Весниной и Карацева со счётом 2-0 за 2.35.