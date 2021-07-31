«Краснодар» — «Химки». Прогноз: Гончаренко, Сафонов и Кабелла останутся в лидерах РПЛ

1 августа состоится матч второго тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех химчан оценён экспертами в 6.50. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Химки» 1 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» (01.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, в дверь стучится август. Но отечественные болельщики ликуют, ведь вернулась Российская Премьер-Лига. Уже приступили ко второму туру. При этом на неделе в еврокубках проходят квалификационные матчи, где российские клубы потихоньку вступают в борьбу. Словом, клубного футбола хватает.

Программа второго тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 1 августа, сразу тремя встречами. «Краснодар» будет принимать подмосковные «Химки», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Согласно заявлению краснодарцев, придётся обойтись без зрителей на трибунах.



К новому сезону краснодарцы подходят во всеоружии. У Виктора Михайловича Гончаренко были полноценные сборы, так что теперь можно спрашивать по всей строгости. При этом команда провела солидную трансферную кампанию и, по информации в СМИ, до сих пор ведёт переговоры с некоторыми клубами из топовых европейских чемпионатов.



В качестве свободных агентов стан «быков» покинул ряд ветеранов: это Ольсон, Берг, Смольников, Камболов и Ари. Зато подтянули молодёжь из собственной академии, а также усилили линию атаки нападающими Владимиром Ильиным из «Ахмата» и Джоном Кордобой из «Герты». Последний, к слову, успел забить первый гол.

В первом туре «Краснодар» гостил у екатеринбургского «Урала» и выиграл со счётом 3:0. Три очка забрали по делу, но счёт вызывает вопросы. Екатеринбуржцы не реализовали пенальти перед самым перерывом, а нули на табло держались до 62-й минуты. До разгрома дело довёл Кордоба, забив с пенальти в концовке.



У «Химок» же не задалось ни с подготовкой к новому сезону, ни со стартом. На товарищеском предсезонном турнире подмосковный клуб проиграл все три матча с общим счётом 3:9, провал со «Спартаком» (1:5) игроки наверняка не скоро забудут. А в первом туре нынешнего розыгрыша РПЛ уступили «Зениту» со счётом 1:3.



Хотя, надо признать, действовали не так плохо. В первом тайме регулярно создавали моменты у ворот Михаила Кержакова, даже открыли счёт на 28-й минуте. Однако долго радоваться не пришлось — уже через пять минут Сердар Азмун восстановил баланс. А в середине второго тайма действующий чемпион России забил ещё два мяча.

В Краснодаре химчанам будет ещё тяжелее. У краснодарцев очень внушительная линия атаки, плюс Виктор Гончаренко имеет приличные возможности для ротации, чего часто не хватало в ЦСКА. Да и выездная победа на старте должна придать уверенности. На «Химки» наверняка будет оказано большое давление.



Конечно, бой подопечные Игоря Черевченко обязательно дадут. В прошлом сезоне красно-чёрные под его руководством стали настоящим открытием. Но рассчитывать на многое будет трудно. Мы бы рискнули и проверили ставку «П1 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.75. Что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев здесь вполне можно увидеть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Химки» 1 августа 2021 года

«Краснодар» с Виктором Гончаренко начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с разгромной победы на выезде. Теперь есть отличная возможность закрепить результат победой у себя дома. «Химки» подошли к старту нового розыгрыша не так уверенно, а в первом туре упустили очки. В Краснодаре будет ещё тяжелее.



Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.