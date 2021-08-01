Кей Нисикори — Сэм Куэрри. Прогноз: старые знакомые не пожалеют друг друга в Вашингтоне

2 августа Кей Нисикори и Сэм Куэрри сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Нисикори — коэффициент на его победу составляет 1.45. На успех Куэрри можно поставить за 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Кей Нисикори — Сэм Куэрри 2 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Кей Нисикори — Сэм Куэрри не получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча турнира в Вашингтоне Кей Нисикори — Сэм Куэрри (02.08.2021)

Разумеется, всё внимание на протяжении последней недели было приковано к олимпийскому теннисному турниру, где великолепно выступили российские спортсмены. Тем не менее ATP-тур имеет собственное расписание. Завтра в Вашингтоне стартуют соревнования категории ATP-500.

Главной звездой однозначно станет Рафаэль Надаль. Впрочем, и помимо матчей с участием третьей ракетки мира, City Open подарит болельщикам большое количество классных противостояний. Одним из них обещает стать встреча японца Кея Нисикори и представителя США Сэма Куэрри.

Нисикори стал одним из немногих теннисистов, выступавших на Олимпиаде в Токио, после чего отправившихся в Вашингтон. Более того, на домашних для себя Играх японец выступил более чем достойно. Он пробился в четвертьфинал и последнюю игру провёл всего три дня назад (2:6, 0:6 с Новаком Джоковичем).

Четыре матча в Японии и перелёт в США — интересно, в каких физических кондициях будет пребывать Нисикори. Ведь ему уже 31 год, причём для японца всегда было важно хорошо чувствовать темп игры. Не возникнет ли с этим проблем в первом матче в Вашингтоне? Сомнения имеются.

Последний матч Сэма Куэрри состоялся 27 июля — на старте турнира в Атланте (США) в трёх сетах уступил Петеру Гоёвчику из Германии. В целом же американец за весь июль провёл всего четыре матча, проиграв в каждом из них. Не самый удачный отрезок в исполнении американского ветерана.

История противостояния Нисикори и Куэрри насчитывает аж 12 матчей, каждый из теннисистов одержал по шесть побед. Интересно, что 11 из них состоялись на харде — том самом покрытии, на котором и проходят соревнования в Вашингтоне. Кей с Сэмом и в столице США пересекались — в 2014 году победу в трёх партиях одержал японец.

Сразу в семи из 12 очных встреч теннисисты пробивали тотал больше 22.5 геймов — в пяти случаях было сыграно три сета, ещё в двух судьбу тотала решали тай-брейки. Забавно, что и позиции в рейтинге ATP у Нисикори и Куэрри соседствующие — японец является 69-й ракеткой мира, американец — 70-й. Близкая игра обеспечена?

Несмотря на достаточно большой разрыв в коэффициентах (наверняка букмекеры опираются на последние результаты теннисистов), в целом история их противостояния говорит о достаточно равном уровне игры. Да, стили Куэрри и Нисикори сильно различаются, однако всякий раз мы видим близкие и напряжённые матчи.

Кажется, что и встреча в Вашингтоне не станет исключением — самый минимальный тотал они пробивать обязаны. Возьмём ТБ 22.5 гейма за крепкий коэффициент 1.76. Вариант посмелее — третий сет. На него букмекеры дают отличные 2.50. Ждать ровной игры без спадов не приходится.

Ставки на матч Олимпиады в Вашингтоне Кей Нисикори — Сэм Куэрри 2 августа 2021 года

Кей Нисикори едва успел провести четыре матча на Олимпийских играх, как тут же отправился в Вашингтон. Кажется, сил на удачный старт в столице США японцу может и не хватить. Сэм Куэрри ужасно играет на протяжении последнего месяца, однако на домашнем турнире просто обязан не ударить в грязь лицом. Надеемся на напряжённый и близкий матч.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.76.