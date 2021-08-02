Турция — Россия в Токио, «Ахмат» — «Сочи» и другие матчи 2 августа: что смотреть сегодня

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, всё внимание приковано к Олимпийским играм в японском Токио. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 2 августа.

На что ставить в футболе 2 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Второй тур Российской Премьер-Лиги подобрался к финишу. Семь матчей позади, остался один. Он состоится в Грозном, причём трибуны разрешено заполнить наполовину. Небывалая роскошь по современным меркам!

Итак, матч «Ахмат» — «Сочи», свисток арбитра раздастся в 20:00 мск. Игру вынесли на понедельник, поскольку гости на прошлой неделе проводили матч квалификации Лиги конференций в Азербайджане. Грозненцы начали сезон с победы в Самаре, а теперь постараются развить успех на своём поле.



На Олимпиаде в Токио женщины добрались до полуфиналов. Сборная США сыграет с Канадой (11:00), а Австралия померится силами со Швецией (14:00). Жёлто-синие — единственная команда турнира, добывшая четыре победы в четырёх матчах. Впереди битва за медали.



Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Украины, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Дании, Ирландии, Китая, Сербии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Черногории и Швеции. Плюс МЛС, ФНЛ-2 и французская Лига 2.

На что ставить на Олимпиаде 2 августа

Выбор огромный. В программе дня финалы в бадминтоне (парный разряд у женщин, одиночный разряд у мужчин), стрельбе (мужчины — скорострельный пистолет с 25 м, а также малокалиберная винтовка с 50 м), парусном спорте (класс 49-й FX у женщин), конном спорте (троеборье, командное первенство, конкур), велоспорте (командный спринт у женщин на треке).



Что ещё? Спортивная гимнастика! У мужчин — упражнения на кольцах и опорный прыжок, у женщин — вольные упражнения. Греко-римская борьба у мужчин — финалы в категориях до 60 и до 130 кг. Тяжёлая атлетика — финалы у женщин в категории до 87 кг. Вольная борьба — финалы у женщин до 76 кг.



Постепенно набирает обороты лёгкая атлетика. Нас ждут финалы в женском метании диска, мужском стипль-чезе на 3000 м и беге у женщин на 5000 м. В ночь на 3 августа разыграют комплекты в прыжках в длину. Правда, россиянка Дарья Клишина накануне получила травму и в финал не пробилась.

Продолжаются баскетбольные турниры. У женщин завершается групповой этап. Франция — США (7:40 мск), Китай — Бельгия (11:20) и Австралия — Пуэрто-Рико (15:00). Сборная России, к сожалению, на Олимпиаду не отобралась.



В женском волейболе тоже жара. Последний тур группового этапа. Сборная России сыграет с Турцией (8:20). Выход в плей-офф уже гарантирован, но можно постараться подняться повыше в таблице. Также отметим матчи Китай — Аргентина (10:25), Япония — Доминиканская Республика (13:40) и Бразилия — Кения (15:45).



В женском гандболе тоже завершается групповой этап. Россиянки встретятся с Испанией (8:15), путёвку в плей-офф тоже обеспечили. Другие игры: Венгрия — Швеция (10:15), Нидерланды — Черногория (13:30) и Норвегия — Япония (15:30).

На что ещё ставить 2 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Российские клубы постепенно подбираются к старту сезона. В понедельник контрольный матч проведут два клуба из Татарстана — «Нефтехимик» и «Ак Барс». Начнут в 18:00 мск.

Ну и теннис, конечно. С олимпийским турниром разобрались, стартуют крупные соревнования в Вашингтоне. Заявился даже Рафаэль Надаль! В первый же день есть несколько неплохих вывесок. Кей Нисикори против Сэма Куэрри, Маккензи Макдональд против Ника Кирьоса. Также сойдутся представители Беларуси — Егор Герасимов против Ильи Ивашко.



У девушек продолжается турнир в Сан-Хосе. Нас ждут девять матчей первого круга. Выделим следующие: Айла Томлянович — Аманда Анисимова, Донна Векич — Юлия Путинцева, Анастасия Севастова — Петра Мартич, Элисон Риске — Слоан Стивенс, Даяна Ястремская — Клэр Лю.



Кроме того, в румынском Клуж-Напоке начнётся женский грунтовый турнир. Здесь выступят, например, Кристина Плишкова и Ализе Корне. Есть и россиянка — опытнейшая Марина Мельникова, которой в первом круге выпала Кая Юван из Словении.