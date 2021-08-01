Ник Кирьос — Маккензи Макдональд. Прогноз: шумный австралиец не разочарует в Вашингтоне

2 августа Ник Кирьос и Маккензи Макдональд сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Кирьосу — коэффициент на его победу составляет 1.55. На успех Макдональда можно поставить за 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Ник Кирьос — Маккензи Макдональд 2 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Ник Кирьос — Маккензи Макдональд получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.12, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 2.55.

Анализ матча в Вашингтоне Ник Кирьос — Маккензи Макдональд (02.08.2021)

Едва успел завершиться олимпийский теннисный турнир в Токио, как в столице США Вашингтоне стартуют хардовые соревнования категории ATP-500. В отсутствие ряда топовых теннисистов основное внимание болельщиков на City Open будет приковано к вернувшемуся после травмы Рафе Надалю.

Однако и без него нас ожидает немалое количество интереснейших поединков. Одним из главных инфоповодов соревнований должно стать выступление одиозного Ника Кирьоса. Здесь и потенциальный полуцирковой матч с Бенуа Пэром во втором круге, и возможный полуфинал с самим Надалем — о скандальной истории их противостояния написано и сказано слишком много.

Начнёт же выступление в столице США Ник матчем с местным теннисистом Маккензи Макдональдом. Предыдущие встречи оба игрока провели совсем недавно — Макдональд проиграл в первом же круге соревнований в Атланте, проходивших на прошлой неделе, тогда как Кирьос добрался до второго круга, где уступил Кэмерону Норри из Великобритании.

В первом же раунде австралиец показал вполне достойную игру, в двух партиях обыграл опытнейшего Кевина Андерсона — 7:6 (4), 6:3. Друг с другом Ник и Маккензи ранее не играли, потому история противостояния нам ничем не поможет. Будем отталкиваться от текущего состояния спортсменов.

Кирьос, не выступавший с Открытого чемпионата Австралии, за последний месяц провёл пять матчей. Три из них — на Уимблдоне (снялся по ходу третьего раунда с Феликсом Оже-Альяссимом), и два — в Атланте. В Лондоне обыграл Уго Умбера в пяти сетах, а затем в трёх партиях закрыл Джанлуку Маджера.

В целом очевидно, что австралиец ещё не набрал оптимальную форму и лишь начинает находить свой теннис. Думается, что только к более поздним турнирам североамериканской серии в игре Ника должна появиться какая-то ясность. Понятно, что основной задачей остаётся US Open.

Макдональд же играет практически каждую неделю. Совсем другое дело — качество тенниса. В настоящее время Маккензи идёт на серии из трёх поражений — сыграл на Уимблдоне, в Лос-Кабосе и Атланте, где поочерёдно проиграл Карену Хачанову, Эрнесто Эскобедо и Эмилю Руусувуори. Не самые серьёзные соперники, если вынести за скобки серебряного медалиста Олимпиады в Токио.

Макдональд не так силён на приёме и не имеет убийственной подачи, а значит, нейтрализовать главные козыри соперника вряд ли удастся. Да, Кирьос и сам может наошибаться на ровном месте, однако к турниру в Вашингтоне (именно здесь он взял свой последний на сегодняшний день трофей) должен отнестись с максимальной серьёзностью.

Букмекеры выставляют Кирьоса не самым большим фаворитом предстоящего матча — был бы Ник в своей даже не лучшей, а обычной форме, на успех американскому теннисисту было бы рассчитывать крайне сложно. Впрочем, и сам Макдональд далёк от лучшего тенниса, а значит, зацепиться он может максимум за тай-брейк.

При таких раскладах небольшая минусовая фора на Кирьоса за вполне солидный коэффициент смотрится очень выгодно. Ждём победы Ника в двух сетах. Далеко он вряд ли зайдёт, но с Макдональдом наверняка разберётся.

Ставки на матч Олимпиады в Вашингтоне Ник Кирьос — Маккензи Макдональд 2 августа 2021 года

За полтора года Ник Кирьос провёл чуть более 10 матчей, однако на хардовом покрытии по-прежнему чувствует себя достаточно уверенно. Соревнования в Вашингтоне наверняка являются одними из любимейших, а значит, и стартовать на них он должен без особых проблем. К тому же соперником станет 106-я ракетка мира, идущая на серии из трёх поражений.

Ставка: победа Кирьоса с форой (-2.5) за 1.92.