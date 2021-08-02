«Генк» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб оставит бельгийцев без Лиги чемпионов

3 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр» 3 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр» Донецк (03.08.2021)

Два месяца лета стремительно пролетели, август законно взял бразды правления в свои руки. В европейских чемпионатах встречают новый сезон. Не забываем и про еврокубки, где вовсю гремят отборочные раунды. Например, 3 августа состоятся сразу семь матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Отдельное внимание стоит обратить на первую встречу бельгийского «Генка» и украинского «Шахтёра», которая пройдёт в Бельгии на стадионе «Луминус Арена». Соперников рассудит греческая бригада арбитров, а стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. Букмекеры по праву отдают предпочтение гостям, даже несмотря на чужой стадион.



Не секрет, что украинский клуб в последнее время имеет ощутимый вес на европейской арене. Во-первых, он завсегдатай групповых этапов Лиги чемпионов. Во-вторых, свеж в памяти полуфинал коронавирусного розыгрыша Лиги Европы. В 2020 году донетчане в одноматчевом противостоянии с «Интером» проиграли 0:5, но до этого смотрелись достойно.



А в прошлом сезоне еврокубков заняли третье место в лигочемпионской группе с «Реалом», мёнхенгладбахской «Боруссией» и тем же «Интером», хотя до последнего сохраняли надежду на большее. Вышли в плей-офф Лиги Европы, где добрались до стадии 1/8 финала. Споткнулись на «Роме». Впрочем, об уровне команды это говорит многое. В Европе она как рыба в воде.



Да и в родном чемпионате Украины «Шахтёр» всегда фаворит. Лишь в прошлом сезоне отдал золото киевскому «Динамо» с Мирчей Луческу. В новый сезон «горняки» вступили в обновлённом составе и, как полагается, с самыми высокими целями. Прежде всего, стоит отметить появление Роберто Де Дзерби на посту главного тренера.

Итальянский специалист успешно работал в «Сассуоло», отрезками выдавая мощнейший футбол. При этом Де Дзерби прихватил с собой из Италии защитника Марлона, а атакующую линию пополнили дорогостоящие Педриньо и Лассина Траоре. Последний, к слову, забил дважды в двух первых турах УПЛ.



«Горняки» ярко начали новый сезон. В первом туре обыграли «Ингулец» со счётом 2:1. Пропустили, но контролировали ситуацию. А во втором туре разгромили «Львов», забив три безответных мяча за последние 20 минут. С результативностью проблем нет, с тонусом их тоже быть не должно. «Генк» также наверняка находится в хороших физических кондициях.

Но последние результаты вызывают сомнения. Главный тренер — голландец Джон ван ден Бром — ставит бельгийцам атакующий футбол. В некоторых играх результативность запредельная. Но игра в обороне является слабым звеном. Достаточно просто сказать, что в пяти последних матчах (два из которых товарищеские) было пропущено 13 мячей.



При таких раскладах, на наш взгляд, перспективно выглядит комбинированная ставка «Х2 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.82. Бельгийцы, конечно, могут упереться на своём поле, но нельзя не учитывать опыт игры «Шахтёра» в еврокубках. Да и состав у украинской команды собрался достойный. А голы нам, судя по всему, обеспечены.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр» 3 августа 2021 года

«Шахтёр» вступает в сезон с новым тренером и несколькими дорогостоящими новичками. Разумеется, стоит задача как минимум выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Благо «Генк» не выглядит таким уж серьёзным соперником, а его проблемы с обороной должны помочь украинцам обеспечить себе преимущество перед ответным матчем.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.82.