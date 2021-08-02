ПСВ — «Мидтьюлланн». Прогноз: Гётце и Захави выбросят датчан из Лиги чемпионов

3 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех датчан оценён экспертами в 8.10. А ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» 3 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» (03.08.2021)

Два месяца лета стремительно пролетели, август законно взял бразды правления в свои руки. В европейских чемпионатах встречают новый сезон. Не забываем и про еврокубки, где вовсю гремят отборочные раунды. Например, 3 августа состоятся сразу семь матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В Эйндховене на стадионе «Филлипс» местный ПСВ проведёт первую встречу с датским «Мидтьюлланном», свисток арбитра запланирован на 21:00 мск. Соперников рассудит бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Словом, всё располагает к яркому зрелищу.



Обе команды успели удивить. ПСВ, к примеру, разобрался с турецким «Галатасараем» без малейших вопросов. Суммарный счёт составил 7:2 в пользу голландского клуба. В целом — по делу. Смотрелись собраннее в обороне и острее в атаке, хотя и пропустили по голу.



Первая игра тоже была дома и закончилась победой (5:1). Хет-трик в свой актив записал Захави, дважды отличился Гётце. В ответном матче, который проходил в Турции, несмотря на солидный задел, голландцы продолжили активно атаковать. В общем, смотрелись интереснее, заслуженно победив со счётом 2:1.



При этом чемпионат Нидерландов ещё не стартовал. ПСВ предстоит сперва сразиться за Суперкубок страны с «Аяксом», а потом открыть новый сезон матчем с «Хераклесом». Но, как видно, с формой и тонусом у подопечных Роджера Шмидта нет никаких проблем. Скорости и движение против турок показали приличные.



«Мидтьюлланн» же, помимо квалификации Лиги чемпионов, успел провести три тура в родной датской Суперлиге. В первом случае проиграл «Оденсе» (1:2), зато в двух следующих обыграл «Ольборг» (1:0) и «Виборг» (2:0). Сейчас идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав шесть очков. У лидера «Раннерса» на один балл больше.



«Волки» показали характер в противостоянии с шотландским «Селтиком», по сумме двух матчей выиграв со счётом 3:2. Выездная встреча завершилась вничью (1:1), основное время дома тоже ознаменовалось единицами на табло. И уже в дополнительное время, а именно на 94-й минуте, датчане забили победный гол.

Однако здесь уместно говорить о том, что в обоих случаях подопечные Бо Хенриксена действовали, скорее, вторым номером. И в первом, и во втором матчах владели мячом лишь 37% игрового времени. А в Шотландии даже повезло — хозяева создали гораздо больше моментов, а гол гостей — прямой удар со штрафного. Есть вопросы к вратарю «Селтика».



Наверняка дома ПСВ возьмёт инициативу в свои руки. В Дании «Мидтьюлланн» ещё может дать бой, но на выезде с такой крепкой командой будет очень тяжело. Мы бы проверили Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.07. Альтернатива — голы в обоих таймах за 1.62. Шансов у датчан вдали от дома маловато. А отмена правила гола на чужом поле позволяет ПСВ не осторожничать и лезть вперёд с двойным упорством.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн» 3 августа 2021 года

ПСВ показал убойную эффективность в противостоянии с «Галатасараем», даже в Турции смотрелся ярко. «Мидтьюлланн», конечно, обладает характером, но вдали от дома с таким крепким соперником ему будет очень трудно. На наш взгляд, голландцы победят уверенно и с запасом.



Ставка: победа ПСВ с форой (-1.5) за 2.07.