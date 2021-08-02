Мексика — Бразилия. Прогноз: Малком, Дани Алвес и Очоа устроят жару в полуфинале Олимпиады

3 августа состоится полуфинальный матч Олимпийского футбольного турнира Мексика — Бразилия. Начало игры — в 11:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Бразилии: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Мексики оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Мексика — Бразилия 3 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Мексика — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. А поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча Олимпийских игр Мексика — Бразилия (03.08.2021)

Футбольный олимпийский турнир близится к своему завершению. Во вторник, 3 августа, состоятся полуфиналы, каждый из которых обещает оказаться очень интересным. Первыми выяснять отношения начнут сборные Мексики и Бразилии, свисток арбитра раздастся в 11:00 мск.

Мексиканцы вроде бы считались одной из самых симпатичных сборных перед Олимпиадой, но всё равно закрепились в статусе главного открытия турнира. Смелая и красивая игра позволила одержать три победы в четырёх матчах. Что любопытно, на мелочи они не размениваются. Если выигрывают, то разгромно.

Загибаем пальцы. 4:1 с Францией, 3:0 с Южной Африкой и 6:3 с Южной Кореей — ну как можно не влюбиться в такую команду? Путёвку в полуфинал полностью заслужили. Яркий футбол, сумасшедшая результативность. Особенно стоит отметить, что весь состав мексиканской сборной собран из внутреннего чемпионата.

И это при том, что немалое количество футболистов из этой страны выступает в ведущих европейских первенствах. Состав мог бы быть сильнее, но лишь накануне завершился Золотой Кубок КОНКАКАФ. Мексика там дошла до финала. Тем не менее подопечные Хайме Лосано в четырёх матчах ОИ забили уже 14 мячей. Кайф!

Бразильцы же, как и подобает одному из главных фаворитов турнира, движутся по сетке более размеренно. На групповой стадии обыграли Германию (4:2) и Саудовскую Аравию (3:1), однако не сумели одолеть Кот д'Ивуар (0:0). Там, правда, подвело удаление. Уже в четвертьфинале был повержен Египет — 1:0.

Главной звездой сборной Бразилии и, пожалуй, всего турнира является форвард «Эвертона» Ришарлисон. В четырёх играх на его счету пять забитых мячей и одна результативная передача. Нельзя не выделить и форварда «Герты» Матеуса Кунью (футболистом уже активно интересуется «Зенит»), чей гол и вывел бразильцев в полуфинал. Именно эта пара нападающих и делает разницу.

У мексиканцев приглядывать нужно за всеми. По три мяча забили Себастьян Кордова и Хенри Мартин. Отметить стоит и Алекса Вегу, который успел оформить на турнире 2+2 по системе «гол+пас». В целом у Мексики нет незаменимых футболистов — каждый игрок группы атаки в любой момент готов взять инициативу на себя.

Забавно, что в предстоящей встрече сыграют победители двух последних олимпийских футбольных турниров. В финале Олимпиады 2012 в Лондоне мексиканцы обыграли именно бразильцев, а четыре года спустя триумф праздновали уже южноамериканцы. Теперь же на турнире есть и сборная Испании, которая готова вставить палки в колёса любому сопернику.

Выбирая ставку на предстоящий матч, нельзя не отметить тот факт, что обе команды любят и умеют забивать большое количество голов. Кажется, что настоящий праздник атакующего футбола будет и в их очной встрече, а стандартный тотал больше 2.5 мячей идёт по достаточно высокому коэффициенту. Надеемся на Ришарлисона, Кунью, Вегу и других лидеров.

Прогноз и ставки на матч Мексика — Бразилия 3 августа 2021 года

В четырёх матчах в Токио сборная Мексики забила 14 мячей. У Бразилии за такое же количество игр набежало восемь голов. Если в случае с Бразилией с исходом тотал больше 2.5 голов завершились два из четырёх матчей, то мексиканцы неизменно пробивают планку. В полуфинале должно быть не менее весело, а уж если первый гол будет забит в дебюте, можно смело откупоривать шампанское.

Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.88.