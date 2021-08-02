«Спарта» — «Монако». Прогноз: Головин вытащит монегасков в следующий раунд Лиги чемпионов

В последних двух товарищеских матчах россиянин забил по голу. Посмотрим, на что он способен в Лиге чемпионов.

3 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» (Прага) — «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех представителей Чехии оценён экспертами в 4.60. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» 3 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Спарта» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Монако» (03.082021)

К началу августа некоторые европейские футбольные чемпионаты начались, а некоторые находятся на низком старте. Чем же хуже всеми любимая Лига чемпионов? Третий раунд квалификации Лиги чемпионов стартует во вторник. На стадионе «Дженерали Арена» состоится первый матч между «Спартой» и «Монако».

В чемпионате Чехии отгремели два тура. «Спарта», как и подобает одному из претендентов на чемпионство, стартовала очень уверенно — 3:2 и 5:0 с «Сигмой» и «Слованом» соответственно. Не менее, а даже более успешным результатом можно назвать победу чешского коллектива во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов над венским «Рапидом» (1:2 и 2:0).

Пришлось понервничать, но в конце концов склонили чашу весов в свою пользу. В целом можно сказать, что пражская команда уже полноценно вкатилась в сезон и готова к серьёзным свершениям. В последние годы она стабильно выступает в еврокубках. И делает это довольно шумно.

Что касается «Монако», то монегаски пока ещё не провели в новом сезоне ни одного официального матча, зато товарищеских игр было сразу пять. Особенно стоит выделить последние две встречи подопечных Нико Ковача — победа над «Вольфсбургом» (2:1) и поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).

В обоих случаях, к слову, забитыми мячами отличился Александр Головин, постепенно превращающийся в настоящего лидера. Последний товарняк «Монако» состоялся менее недели назад, поэтому достаточно сложно предсказать функциональное состояние. И всё же исходим из того, что тренерский штаб грамотно распределил нагрузки.

«Спарта» на протяжении многих лет представляет заметную угрозу. Очевидно, что в клубе есть система и эта самая система отлично работает. Пражане стараются действовать с позиции силы — даже если в соперниках значительно более грозные коллективы. Вряд ли станет исключением и матч с «Монако».

Ещё более смелой «Спарта» выглядит в родных стенах. Напомним, с нынешнего сезона УЕФА полностью отменил правило выездного гола, а значит, никакого смысла опасаться пропущенного мяча на домашнем стадионе не стоит — главное, побольше забить самим. Осторожничать незачем.

Если говорить о кадровых перестановках, то здесь можно отметить достаточно скромные приобретения со стороны «Монако» — аренда Александра Нюбеля из «Баварии» и полноценный трансфер Исмаила Якобса из «Кёльна». В то же время монегаски потеряли Стевана Йоветича, который в сезоне-2020/2021 отыгрывал не последнюю роль в атаке.

Что касается «Спарты», то чешский клуб, не отличающийся серьёзными покупками, этим летом раскошелился почти на € 3 млн и приобрёл центрального защитника «Фиорентины» Давида Ханко. В остальном костяк сохранился, а проблем с сыгранностью у пражан не было и раньше. Теперь должно стать ещё лучше.

Итак, «Спарта» регулярно забивает в родных стенах, а две недели полноценных выступлений на соревновательном уровне лишь помогут распечатать ворота «Монако». Монегаски тоже обязаны находить свой гол, ведь они абсолютно по праву являются фаворитом противостояния. Кажется, «обе забьют» за приятный коэффициент видится более чем играбельным вариантом.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» 3 августа 2021 года

Кажется, начиная с этого сезона мы будем видеть в еврокубках всё больше и больше красочных матчей. Отмена правила выездного гола должна положительно повлиять на атакующий потенциал хозяев. Качественная игра дома «Спарты» и более классный состав «Монако» должны обеспечить как минимум по голу в исполнении каждой из команд.

Ставка: обе забьют за 1.73.