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Ставки на спорт сегодня, 3 августа, прогнозы на Олимпиаду, расписание

Испания — США в Токио, «Спарта» — «Монако» и другие матчи. Что смотреть 3 августа
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 3 августа, расписание матчей
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А ещё завершающие выступления гимнастов и Шубенков в квалификации.

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 3 августа.

На что ставить в футболе 3 августа

Уже традиционно со вторника начинаются дни еврокубков. «Спартак» вступит в борьбу завтра, а пока у нас остальные матчи Лиги чемпионов. Болельщиков москвичей, разумеется, интересует пара ПСВ — «Мидтьюлланн», именно с победителем этого противостояния команда Руя Витории встретится, если пройдёт португальский барьер. Кроме того, Александр Головин и его «Монако» сыграют в гостях со «Спартой», а «Шахтёр» едет в гости к «Генку».

Один матч в квалификации Лиги Европы: «Нефтчи» — ХИК, а в Лиге конференций две встречи, вряд ли заслуживающие серьёзного внимания.

На Олимпиаде сегодня полуфиналы: Мексика сыграет с Бразилией, а Япония — с Испанией. Всё идёт к тому, что в финале сыграют бразильцы и испанцы, но в Токио уже было столько сенсаций, что говорить о чём-то с уверенностью не стоит.

На что ставить на Олимпиаде 3 августа

Сегодня завершают свои выступления гимнасты, болеем за Никиту Нагорного, Давида Белявского и Владиславу Уразову. На турнире по лёгкой атлетике Сергей Шубенков выйдет на старт квалификационного забега на 110 метров с барьерами.

В греко-римской борьбе Муса Евлоев вышел в финал, будем болеть и надеяться на золотую медаль.

Четвертьфиналы в волейболе и баскетболе. Сейчас вы уже знаете, чем завершился матч волейбольной сборной России с Канадой. Надеемся, что команда Туомаса Саммельвуо победила и ждёт соперника по полуфиналу.

В баскетболе тоже интересно: матч Испания — США. Поколение испанцев во главе с 41-летним Пау Газолем, которое приехало в Токио на последнюю гастроль, сразится с американцами, которые пока не выглядят неуязвимыми. Посмотрим, кто отправится биться за медали, а кто поедет домой.

На что ставить в теннисе 3 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить всё равно есть на что.

«Спартак» — «Бенфика». Прогноз букмекеров: Лига чемпионов – это вам не РПЛ «Спартак» — «Бенфика». Прогноз букмекеров: Лига чемпионов – это вам не РПЛ
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