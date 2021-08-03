«Динамо» Загреб — «Легия». Прогноз: бывший клуб Черчесова удивит в Лиге чемпионов

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех представителей Польши оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия» 4 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Динамо» Загреб — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. А поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия» (04.08.2021)

К началу августа некоторые европейские футбольные чемпионаты начались, а ещё часть находится на низком старте. Лига чемпионов ничем не хуже, третий раунд квалификации турнира стартует сегодня. В среду же, на стадионе «Максимир» состоится первый матч между загребским «Динамо» и варшавской «Легией». Свисток арбитра раздастся в 21:00 мск.

Стоит отметить, что соперники прорываются в групповую стадию главного еврокубка с самых низов. «Динамо» и «Легия» прошли уже два раунда квалификации — хорватский клуб поочерёдно обыграл исландский «Валур» (3:2 и 2:0) и кипрскую «Омонию» (2:0 и 1:0). Польская же команда одолела «Будё-Глимт» из Норвегии (2:3, 2:0) и «Флору» из Эстонии (2:1 и 1:0). Да, соперники довольно скромные. И тем не менее.

Команды в целом не могут жаловаться на недостаток игровой практики, ведь чемпионаты Польши и Хорватии продолжаются более двух недель. Загребский клуб, между прочим, по итогам трёх туров не входит даже в топ-3 турнирной таблицы. Редчайшее явление. Поражение от «Славена» и ничья с «Риекой» позволяют динамовцам идти лишь на пятом месте в лиге.

«Легии» о подобном старте приходится лишь мечтать, дела обстоят даже хуже. В Турнирной таблице польской Экстракласы действующий чемпион располагается аж на 10-м месте. Виной тому неожиданное поражение от скромного «Радомяка» со счётом 1:3. Матч первого тура столичная команда, тем не менее выиграла — 1:0 с плоцкой «Вислой».

«Динамо» исторически уверенно играет на «Максимире». Достаточно сказать, что в десяти последних матчах потерпело лишь одно поражение при двух ничьих. Что касается «Легии», то варшавский клуб в последних десяти играх продемонстрировал абсолютно аналогичные результаты — семь побед и две ничьи. Оба домашних матча загребцев и два выездных поединка поляков в рамках Лиги чемпионов также оказались выиграны.

Ни «Динамо», ни «Легию» нельзя назвать очень забивными коллективами, однако как минимум один гол они находят практически всегда. Так, хорваты не уходили без гола в девяти из 10 последних игр, тогда как поляки и вовсе в последний раз не забивали в официальных матчах аж в мае. Стабильность есть, а это важно.

Учитывая отмену правила выездного гола в еврокубках, возникает ощущение, что обе команды в первом матче будут действовать достаточно смело. «Динамо» обязано забивать дома как можно больше, тогда как «Легия» наверняка постарается не ударить в грязь лицом и отправить в ворота соперника хотя бы один мяч.

Ставка «обе забьют» за коэффициент выше двойки выглядит в данной ситуации крайне привлекательно. На наш взгляд, обмен голами тут вполне вероятен. А вот лезть в исход не рискнем, линия кажется логичной. Шансы хозяев куда выше, но проверять форы опасно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия» 4 августа 2021 года

Безусловно, хорватский клуб является фаворитом предстоящей встречи, однако и «Легию» со счетов списывать явно не стоит. Поляки будут бороться за место в Лиге чемпионов и делать они будут это отчаянно. Нас ожидает классный матч с немалым количеством опасных моментов. Соперники не отличаются убойной результативностью, зато без гола уходят крайне редко.

Ставка: обе забьют за 2.08.