«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз: автозаводцы выбьют Сергея Юрана из Кубка России

4 августа состоится матч 1/64 финала Кубка России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех хабаровчан оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/64 финала Кубка России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз матча 1/64 финала Кубка России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» (04.08.2021)

Два месяца лета стремительно пролетели, август законно взял бразды правления в свои руки. Российская Премьер-Лига вернулась, уже отгремели два тура. Вместе с этим начали розыгрыш Кубка России, где добрались до стадии 1/64 финала турнира. На среду, 4 августа, запланировано сразу восемь встреч.

Отдельное внимание стоит обратить на битву «Торпедо» и «СКА-Хабаровск», она пройдёт на территории «Спортивного городка» в Лужниках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Футбольная национальная лига стартовала ещё в середине июля, а потому команды прогрелись. Так что ждём зрелищный матч.



Соперники провели по четыре тура в лучшей лиге мира. Результаты в общем и целом нормальные. Москвичи, например, допустили осечку лишь в прошлом туре с «Текстильщиком». Встреча проходила в Москве и завершилась нулевой ничьей. Несмотря на огромное преимущество, хозяева не смогли забить, чего-то не хватало в завершающей стадии.



Зато в первый трёх турах одержали три победы. Увезли три очка от возродившейся «Кубани» (2:1), не оставили шансов в дерби «Спартаку-2» (5:0) и оказали радушный приём владикавказской «Алании» (3:1). Теперь автозаводцы по делу делят с «Факелом» первую строчку в турнирной таблице, набрав десять очков.

«СКА-Хабаровск» был вынужден начинать новый сезон ФНЛ с четырёх выездов подряд. Надо сказать, прошло всё весьма удачно. Удалось добыть две победы и скатать две ничьи, что с учётом постоянных перелётов и дорог очень хорошо. К слову, в прошлом сезоне за 21 выезд выиграли всего семь раз при 11 поражениях.



Теперь же на старте обыграли «Акрон» и «КАМАЗ» (оба раза со счётом 2:1) и скатали две нулевые ничьи с крепкими «Нефтехимиком» и «Оренбургом». Выделить стоить игру хабаровчан в обороне, при Сергее Юране они действуют гораздо собраннее. Любопытно, что один из двух мячей пропустили с пенальти.



По плану — пятый выезд. На этот раз в Москву к «Торпедо», чтобы сыграть в Кубке России. Москвичи справедливо считаются фаворитами по нескольким причинам. Во-первых, с результативностью у них в начавшемся сезоне нет никаких проблем. Подопечные Александра Бородюка за четыре тура ФНЛ оформили 10 голов. Могли даже больше.

Во-вторых, не стоит игнорировать историю личных встреч. Дело в том, что в шести последних очных противостояниях с хабаровским клубом автозаводцы одержали пять побед. А последняя победа хабаровчан датируется аж 2008 годом, то есть случилась 13 лет назад.



При таких раскладах «1Х и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.75 выглядит перспективно. Проверять лобовую победу хозяев не рискнём. Состав у них крепче, да и преимущество своего поля никто не отменял. Но слишком уж крепко выглядят дальневосточники на старте сезона. Подстрахуемся на случай ничьей в основное время.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 августа 2021 года

В ФНЛ команды провели четыре тура, а потому время на раскачку им вряд ли потребуется. «СКА-Хабаровск» с Сергеем Юраном в гостях выглядит прилично, наверняка даст бой москвичам. Однако на стороне «Торпедо» московское поле (ехать никуда не надо), неплохая результативность и статистика личных встреч. Не проиграть шансы большие.



Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.