«Спартак» — «Бенфика», Россия – Бразилия в Токио и другие матчи. Что смотреть 4 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 августа.

На что ставить в футболе 4 августа

В квалификации Лиги чемпионов сегодня стартует «Спартак». Соперник серьёзный – португальская «Бенфика». Особая пикантность в том, что Руй Витория раньше работал именно с этим клубом. Правда, красно-белым в домашнем матче придётся обойтись минимальным числом зрителей и без Квинси Промеса: голландец залечивает повреждение.

Кроме того, сегодня в квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Легией», а «Ференцварош» — с пражской «Славией».

На что ставить на Олимпиаде 4 августа

Разумеется, ждём золотых медалей от наших синхронисток. Дуэт Ромашина/Колесниченко пока движется без осечек. Продолжаются соревнования по греко-римской и вольной борьбе, а в лёгкой атлетике попробует удивить всех метатель молота Валерий Пронкин.

Четвертьфиналы у волейболисток и гандболисток. Первых ждёт тяжелейший матч с Бразилией, но игра команды Серджио Бузато на групповом этапе внушает осторожный оптимизм. Гандболисткам в теории должно быть попроще, но команда Черногории – типичный представитель балканской школы, с такими коллективами всегда сложно играть.

На что ставить в теннисе 4 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить всё равно есть на что.