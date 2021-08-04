«Сочи» — «Партизан». Прогноз: первые проблемы российского клуба в еврокубках

5 августа состоится первый матч третьего раунда Лиги конференций «Сочи» — «Партизан». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, а успех сербского клуба оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Сочи» — «Партизан» 5 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Сочи» — «Партизан» (05.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон, Российская Премьер-Лига уже стартовала. А на неделе в еврокубках проводят квалификационные матчи. К примеру, на четверг, 5 августа, запланированы первые встречи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.



Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов. Теперь их будет два. На стадионе «Фишт» местный «Сочи» будет принимать сербский «Партизан», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Соперников рассудит бригада арбитров из Молдавии. Важный нюанс — всё это произойдёт при пустых трибунах.



Сочинцы благополучно дебютировали на европейской арене. По сумме двух матчей обыграли азербайджанский «Кешля» со счётом 7:2. Домашняя встреча завершилась со счётом 3:0, а гостевая — 4:2. Конечно, соперник далеко не самый грозный, но для разгона вполне подойдёт. В обоих случаях контролировали ситуацию и по делу взяли верх.



С игровым тонус проблем быть тоже не должно, поскольку, как уже было сказано выше, стартовал новый сезон чемпионата России. «Барсы» провели два тура, набрали три из шести возможных очков. В первом неожиданно уступили новичку элитного дивизиона «Нижнему Новгороду» с минимальным счётом, хотя владели инициативой и имели преимущество.



Зато в понедельник заслуженно увезли три очка из Грозного, одолев местный «Ахмат» (2:1). Провели качественный первый тайм, открыли счёт. После перерыва хозяева преобразились, но этого не хватило для спасения. Гости удвоили преимущество на исходе часа игры, а пропустили единственный гол уже на 86-й минуте. В оставшееся время выстояли.



Вообще в новом сезоне подопечные Владимира Федотова смотрятся достойно. Отсутствие яркого центрального нападающего пока удаётся нивелировать. За четыре официальных матча забили девять мячей. Не получилось потревожить лишь ворота «Нижнего Новгорода», но тогда, прямо скажем, подвела реализация. Шансы имелись.



Сербский «Партизан» на фоне предыдущего соперника — азербайджанского «Кешля» — выглядит более чем внушительно. Один из флагманов сербского футбола. Конечно, до именитой «Црвены Звезды» ему в последнее время немного не хватает, но конкурирует с ней стабильно. В прошлом сезоне снова занял второе место, отстав от чемпиона на 13 пунктов.

А после трёх туров нынешнего розыгрыша сербской Суперлиги и вовсе лидирует, набрав все девять возможных очков. С игровым тонусом тоже проблем возникнуть не должно. По пути в третий квалификационный раунд Лиги конференций сербы дважды без особых проблем обыграли словацкий «ДАК 1904»: 1:0 дома и 2:0 на выезде.



Теперь-то у «Сочи» и Владимира Федотова будет настоящая возможность проверить себя в деле. До этого была, скорее, разминка. Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.70. Моменты наверняка будут возникать у обеих команд. Сочинцы со здоровым Нобоа — это всегда опасно, однако оборона пока стабильностью не отличается.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Сочи» — «Партизан» 5 августа 2021 года

«Сочи» с Владимиром Федотовым благополучно добрался до третьего квалификационного раунда Лиги конференций, впереди настоящее испытание в лице сербского флагмана — «Партизана». Даже на своём поле будет тяжело, оборона пока стабильностью не отличается. Однако не ударить в грязь лицом, на наш взгляд, у россиян есть возможность. Ждём бодрый матч и обмен голами.



Ставка: обе забьют за 1.70.