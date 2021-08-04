«Ракув» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия и Дюпин помогут России в еврокубках

Пару лет назад «Ракув» прозябал в первой лиге, а в прошлом сезоне стал главным открытием элитного дивизиона Польши.

5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех представителей Польши оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» 5 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ракув» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» (05.08.2021)

Пока далеко не все любители футбола хорошо понимают, что же такое Лига конференций. От России первопроходцами в новом турнире УЕФА стали «Сочи» и «Рубин». И если южане уже успели провести два матча, то казанцы путь к групповому этапу начнут завтра. Соперником дружины Леонида Слуцкого станет польский «Ракув».

Сразу же хотелось бы познакомить читателей с этим клубом. Подопечные Марека Папшуна были практически никому не известны вплоть до прошлого года. Тем не менее в сезоне-2020/2021 им удалось выдать абсолютно сенсационный результат — серебро Экстракласы.

И это только начало. Ещё была победа в Кубке и Суперкубке Польши. Впечатляет, учитывая что год назад «Ракув» финишировал в чемпионате десятым, а в сезоне-2018/2019 и вовсе играл во второй по значимости польской лиге. Взлёт стремительный. Нетрудно догадаться, что он совпал с увеличением финансовых возможностей.

Текущий сезон у «Ракува» не задался — с тремя очками в двух турах он располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Польши. Особенно болезненным стало выездное поражение от «Ягеллонии» на минувших выходных — 0:3. За 90 минут сообразили один удар в створ ворот.

Что касается «Рубина», то тут всё замечательно. В новом сезоне казанцы провели пока два официальных матча, одержав победы в каждом. Сперва были 1:0 со «Спартаком», затем — 3:0 с тульским «Арсеналом». Ни одного пропущенного мяча за 180 минут — отличный показатель. Без надёжной обороны даже в квалификации Лиги конференций придётся туго.

Если для «Рубина» третий квалификационный раунд соревнований станет стартовым, то «Ракув» два матча в отборе Лиги конференций уже успел провести. Похвастать, впрочем, полякам особенно нечем — и домашняя, и выездная игры со скромной литовской «Судувой» завершились с одинаковым счётом 0:0. Команда из Ченстоховы выиграла лишь по пенальти.

Кстати о «домашних» поединках «Ракува». Как таковых их не будет, ведь центральный стадион Ченстоховы не прошёл аккредитацию для еврокубков. Именно по этой причине игра с «Рубином» состоится в Бельско-Бяла — всего в 140 километрах от родного города «Ракува», однако всё же не дома.

Лига конференций — абсолютно новый турнир. Сразу заметим, что «Ракув» впервые в истории добрался до еврокубков. У казанцев опыта гораздо больше, но всё это было довольно давно. С тех пор клуб заметно изменился. Подавляющее большинство футболистов не имеют должного опыта.

В то же время у Леонида Слуцкого этого добра навалом. С ЦСКА он стабильно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Добавим сюда статистику гостевых игр «Рубина» в РПЛ. Цифры удивительные: семь побед и одна ничья в восьми последних матчах. Кажется, за пределами Казани подопечные Слуцкого чувствуют себя даже лучше, чем дома.

Хочется верить, что никаких сенсаций в данном противостоянии не будет и казанский клуб уверенно пробьётся дальше. В четырёх официальных матчах нового сезона «Ракув» имеет разницу забитых и пропущенных мячей 3:5 — более чем скромно. У «Рубина» 4:0 по сумме двух игр.

Без пожаров в обороне не обходилось, да и Юрий Дюпин несколько раз придумывал приключения на ровном месте. И всё же ноль пропущенных голов должен добавить футболистам уверенности. Думается, ставка на чистую победу российской команды будет выглядеть логично.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» 5 августа 2021 года

Неуверенный старт сезона, отсутствие опыта в еврокубках, фактически ни одного домашнего матча в противостоянии с «Рубином» — кажется, в пользу «Ракува» нет абсолютно никаких аргументов. Казанский клуб имеет явное преимущество по подбору исполнителей. А опыт Леонида Слуцкого в еврокубках наверняка поможет показать бодрый футбол.

Ставка: победа «Рубина» за 2.03.