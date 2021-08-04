Рафаэль Надаль — Джек Сок. Прогноз: внезапные проблемы для великого испанца в США

Надаль не играл почти два месяца. Мало кто понимает, в каком состоянии он подходит к важнейшему отрезку сезона.

5 августа Рафаэль Надаль и Джек Сок сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Начало — не ранее 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Надалю — коэффициент на его победу составляет 1.10. На успех Сока можно поставить за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль Надаль — Джек Сок 5 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Джек Сок не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.12, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 3.55.

Анализ матча в Вашингтоне Рафаэль Надаль — Джек Сок (05.08.2021)

Едва успел завершиться олимпийский теннисный турнир в Токио, как в столице США Вашингтоне стартовали хардовые соревнования категории ATP-500. В отсутствие ряда топовых теннисистов основное внимание болельщиков на City Open однозначно будет приковано к вернувшемуся после травмы Рафе Надалю.

Третий номер мирового рейтинга стартует со второго раунда, соперником станет представитель США Джек Сок. Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, при этом американцу не удалось выиграть ни в одном из случаев. Максимум, что показывал Сок — забирал одну партию. Прямо скажем, совсем негусто.

В 2017 году американец выдал свой лучший сезон, в котором одержал 41 победу и завоевал три трофея (в том числе «Мастерс» в Париже). С тех пор в карьере настали тёмные времена, по итогам которых из первой десятки мирового рейтинга спортсмен вывалился за вторую сотню. Сейчас же Сок пытается наверстать упущенное. Понемногу начинает получаться.

За один лишь последний месяц Джек одержал 10 побед в 14 проведённых матчах и даже выиграл челленджер в Литл-Роке. Расправился с Алексом Болтом, Йосихито Нисиокой и Ричардасом Беранкисом — кажется, в этом нет ничего сверхъестественного. Но для человека, выдавшего на стыке 2019 и 2020 годов жуткую серию из 10 поражений — вполне себе результат.

Что касается Надаля, то турнир в Вашингтоне станет для него первым за почти два месяца. Предыдущая официальная игра состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Франции, где он проиграл Новаку Джоковичу. Испанец пропустил весь травяной сезон и не поехал на Олимпиаду в Токио. Официальная причина — травма.

Тем не менее не стоит сомневаться в том, что Надаль полностью готов к City Open. Рафаэль никогда не заявляется на турнир, не пребывая в идеальном состоянии здоровья. Тем более когда речь идёт о хардовых соревнованиях не самой высокой важности для самого теннисиста.

В то же время отметим, что даже в идеальном состоянии Рафа может не сразу вкатиться в хардовый сезон. Не имея соревновательной практики на протяжении двух месяцев, испанец может не выкладываться на максимум в первом же матче после паузы. В то же время Сок, напротив, играет и даже выигрывает в последнее время достаточно регулярно.

В принципе, плюсовая фора на американца с учётом всех данных видится прекрасным вариантом для ставки. Планка форы установлена достаточно высоко, а Рафа едва ли покажет максимум в первой встрече после перерыва. Нас устроит даже 3:6, 4:6. А тай-брейк почти гарантирует итоговый успех.

Ставки на матч в Вашингтоне Рафаэль Надаль — Джек Сок 5 августа 2021 года

Мало кто сомневается в итоговой победе Рафаэля Надаля, однако Джек Сок, пребывающий в хорошей игровой форме, способен как минимум проиграть не разгромно. Всё лучше и лучше работает подача у американца, именно этот аспект может сыграть главную роль в итоговом результате. Без внятного сопротивления испанец не останется.

Ставка: победа Сока с форой (+5.5) гейма за 1.74.