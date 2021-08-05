«Рубин» и «Сочи» в Европе, Россия — Бразилия в Токио и другие игры. Что смотреть 5 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 августа.
На что ставить в футболе 5 августа
Очередной день в квалификации еврокубков, и здесь два матча с участием российских клубов. «Сочи» на этой стадии Лиги конференций встречается с «Партизаном» из Белграда, первый матч команда Владимира Федотова проведёт дома. «Рубин» стартует в турнире противостоянием с польским клубом «Ракув». Первый матч команда Леонида Слуцкого проведёт на выезде.
На Олимпиаде сегодня женский матч за 3-е место, в котором сыграют команды Австралии и США. Финал Швеция — Канада состоится завтра.
На что ставить на Олимпиаде 5 августа
Главное событие Олимпиады сегодня для нас — мужской волейбольный полуфинал между Россией и Бразилией. Девушки вчера бразильянкам обидно уступили 1:3. Будем надеяться, мужчины возьмут реванш. Тем более что на групповом этапе наша команда Бразилию победила со счетом 3:0. Свой полуфинал и у пляжников: Вячеслав Красильников и Олег Стояновский будут бороться с катарским дуэтом Шериф/Ахмед.
В лёгкой атлетике верим в Марию Ласицкене, сегодня квалификационный турнир по прыжкам в высоту. В десятиборье Илья Шкуренёв пока только 11-й, но шансы на медаль ещё есть.
В боксе финальный бой проведёт Альберт Батыргазиев, его соперником стал американец Дюк Рейган. Глеб Бакши будет в полуфинале боксировать с бразильцем Соузой.
Из других соревнований выделим полуфиналы в мужском баскетболе. Сборная США сыграет с Австралией, а вторую пару составят Франция и Словения.
На что ставить в теннисе 5 августа
На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить все равно есть на что.
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