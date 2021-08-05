Рафаэль Надаль — Ллойд Джордж Харрис. Прогноз: великий испанец не готов показать максимум

Надаль не выходил на корт почти два месяца. Первый матч в Вашингтоне подчеркнул наличие игровых проблем.

6 августа Рафаэль Надаль и Ллойд Джордж Харрис сыграют в матче третьего круга соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Начало — не ранее 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Надалю — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Харриса можно поставить за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль Надаль — Ллойд Джордж Харрис 6 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Ллойд Джордж Харрис не получится упорным: ставки на тотал больше 23.0 гейма принимаются за 2.12, тотал меньше 23.0 гейма оценён коэффициентом 1.71. Ставки на третий сет принимаются за 3.00.

Анализ матча в Вашингтоне Рафаэль Надаль — Ллойд Джордж Харрис (06.08.2021)

Всеми любимая североамериканская серия турниров накануне Открытого чемпионата США полноценно вступила в свои права. На этой неделе в Вашингтоне проходят соревнования категории ATP City Open. Главный претендент на трофей Рафаэль Надаль стартовал со второго раунда и успел добыть победу.

Испанец пробился в третий круг, где его соперником станет представитель Южной Африки Ллойд Джордж Харрис. Это довольно молодой теннисист, который держит планку и стабильно входит в топ-100, но никак не может сделать следующий шаг. И постоянно вылетает на ранних стадиях мэйджоров.

Ранее друг с другом теннисисты не встречались. Каждый провёл на соревнованиях по одному матчу, и тем удивительнее, что старт третьей ракетки мира из Испании выдался значительно тяжелее, нежели у южноафриканца, располагающегося только на 50-й строчке мирового рейтинга.

Надаль менее суток назад встречался с американцем Джеком Соком, и, как мы и предполагали, лёгким матч не получился. Испанец вырвал победу лишь на решающем тай-брейке (6:2, 4:6, 7:6 (1)), а в третьей партии и вовсе проигрывал с брейком. И всё это при том, что Сок сейчас располагается в конце второй сотни рейтинга ATP.

А вот Харрис управился менее чем за час. Теннис Сандгрен снялся с игры, сославшись на травму, при счёте 6:4, 1:0 в пользу Ллойда Джорджа. Нельзя не отметить и главный козырь южноафриканца — шикарную подачу. За один лишь первый сет с Сандгреном выполнил целых 10 эйсов.

Несмотря на 50-е место в мировом рейтинге, 2021 год можно считать самым успешным в карьере Харриса. 24-летний теннисист уже к началу августа оформил 20 побед, а его статистика конкретно на харде впечатляет ещё сильнее — 14-7. Впрочем, это не помогло Ллойду Джорджу на соревнованиях в Атланте: в первом же раунде проиграл австралийцу Джордану Томпсону — 6:7 (2), 6:1, 2:6.

Для Надаля матч с Соком стал первым за почти два месяца. Предыдущая официальная игра состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Франции, где он проиграл Новаку Джоковичу. Испанец пропустил весь травяной сезон и не поехал на Олимпиаду в Токио. Официальная причина — травма.

По счёту матча Надаля и Сока становится очевидно, что испанец не самым лучшим образом готов к хардовой части сезона. Говоря проще, турнир в Вашингтоне станет для него своеобразной тренировкой с повышенным уровнем важности. Главное — US Open, Рафа умеет подводить себя к ключевым стартам. А сейчас форсировать события не станет.

Харрис тоже находится не в идеальной форме, однако, если у него пойдёт первая подача, разгромного поражения тут точно не случится. Вновь ставим на соперника Надаля по плюсовой форе в 4.5 гейма и надеемся, что южноафриканец не перегорит ещё перед выходом на корт. Тогда легко испанцу не будет, ради каждого брейка придётся приложить серьёзные усилия.

Ставки на матч в Вашингтоне Рафаэль Надаль — Ллойд Джордж Харрис 6 августа 2021 года

Заявка на турнир в Вашингтоне такого уровня, что Надаль даже в не лучшей форме должен брать трофей. Тем не менее первый же матч испанца поставил под сомнение данный тезис, нелегко ему должно быть и во второй игре. Возможно, Рафе даже нужнее пройти через несколько тяжёлых испытаний накануне старта более престижных соревнований.

Ставка: победа Харриса с форой (+4.5 гейма) за 1.67.