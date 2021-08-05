«Монако» — «Нант». Прогноз: Головин показал себя в Лиге чемпионов. Пора браться за Лигу 1!

6 августа состоится матч первого тура чемпионата Франции «Монако» — «Нант». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех клуба из Нанта оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Нант» 6 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Монако» — «Нант» (06.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. В еврокубках уже вовсю гремят квалификационные раунды, плюс постепенно стартуют топовые первенства. Одной из первых после отпуска вернётся французская Лига 1.

Первый тур чемпионата Франции стартует в пятницу, 6 августа. Честь открывать программу выпала «Монако» и «Нанту». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. У отечественных болельщиков есть отличная возможность понаблюдать за игрой Александра Головина.



Бывший полузащитник ЦСКА стабильно дарит поводы для гордости. В прошлом сезоне он довольно много пропустил из-за травмы, но после возвращения в строй быстро стал лидером и основной движущей силой коллектива. За 21 игру в Лиге 1 забил пять мячей и отдал девять результативных передач. И это далеко не все заслуги.



В итоге монегаски заняли третье место в турнирной таблице, набрав 78 очков. В 24 из 38 туров сумели добыть победу, ещё шесть раз играли вничью, а в восьми случаях терпели поражение. На два пункта опередили «Лион», но на четыре отстали от «ПСЖ» и на пять — от «Лилля». Впрочем, этого хватило, чтобы попасть в еврокубки. По которым клуб уже успел соскучиться.

Новый сезон для российского полузащитника начинается более чем удачно. В последних двух товарищеских встречах с «Вольфсбургом» (2:1) и «Реалом Сосьедад» (1:2) забил два гола. Плюс на неделе блистал в Лиге чемпионов. «Монако» в первом матче третьего квалификационного раунда турнира гостил у пражской «Спарты» и победил со счётом 2:0.



Головин стал одним из главных творцов успеха. На 37-й минуте сделал точную подачу с углового на Чуаэми, который не оставил шансов голкиперу. А до этого пробил сам, но рядом со штангой. Во втором голе тоже принял активное участие. Теперь подопечным Нико Ковача предстоит распаковать новый сезон чемпионата Франции.



Соперник для этого подходящий. «Нант» прошлый сезон откровенно провалил. За 38 туров накопил всего лишь 40 очков и занял 18-е место. Отрыв от зоны вылета составил существенных пять пунктов, а до спасительной 17-й строчки не хватило только одного. Пришлось играть стыки с «Тулузой».

По сумме двух встреч счёт был равный, 2:2. Но «канарейки» сохранили за собой место во французской элите лишь благодаря тому, что в гостевом матче забили больше мячей. На фоне клуба из Лиги 2 смотрелись не так уж грозно, местами откровенно везло. При этом к новому сезону они подходят не в самом оптимальном состоянии.



Из шести контрольных игр жёлто-зелёные выиграли две, проиграв в четырёх оставшихся. Понятно, что цели преследуются здесь совсем иные, но абсолютно все соперники уступают в классе «Монако». За монегасков также играет статистика домашних матчей и личных встреч. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне Лиги 1 они набрали больше всех очков дома.



Да и восемь побед в девяти предыдущих очных противостояниях говорят сами за себя. Мы бы проверили комбинированную ставку «П1 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.78. С аутсайдером чемпионата Франции Нико Ковач и его команда должны без проблем разбираться. Тем более что они успели размяться в Лиге чемпионов, а «Нант» официальных матчей не проводил.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант» 6 августа 2021 года

«Монако» при Нико Коваче выглядит достойно. В прошлом сезоне взяли бронзовые медали, а в нынешнем уже сделали первый шаг к групповом этапу Лиги чемпионов. Открывать французскую Лигу 1 предстоит матчем со скромным «Нантом», который едва не потерял прописку в элите. На наш взгляд, проблем у хозяев возникнуть не должно.



Ставка: победа «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.