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Дарья Касаткина — Магда Линетт, 6 августа 2021 года, прогноз на матч турнира в Сан-Хосе, смотреть онлайн, прямой эфир

Дарья Касаткина — Магда Линетт. Прогноз: вторая ракетка Польши опять удивит россиянку
Никита Сакун
Касаткина — Линетт. Прогноз на матч 06.08.2021
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В единственной очной встрече Дарья проиграла без шансов, хотя находилась в хорошей форме.

6 августа Дарья Касаткина и Магда Линетт сыграют в матче третьего круга соревнований категории WTA 500 в Сан-Хосе (США). Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Касаткиной — коэффициент на её победу составляет 1.57. На успех Линетт можно поставить за 2.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Магда Линетт 6 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Магда Линетт не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Магда Линетт (06.08.2021)

Сан-Хосе. 1/4 финала
06 августа 2021, пятница. 19:00 МСК
Дарья Касаткина
31
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Соревнования в Сан-Хосе не являются самыми престижными в стартовавшей североамериканской серии, однако на этой неделе более более рейтинговых турниров нет. Как бы то ни было, категория WTA 500 обязывает теннисисток играть на максимум, а достаточно сильная заявка в этом году лишь повышает интерес.

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При этом на Mubadala Silicon Valley Classic выступает лишь одна представительница России. Это Дарья Касаткина. Именно она стала одной из первых, кому удалось пробиться в четвертьфинал. Следующей соперницей уроженки Тольятти станет теннисистка из Польши Магда Линетт.

Касаткина и Линетт играли друг с другом лишь однажды, было это именно на харде. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2019 года победу со счётом 7:6 (4), 6:2 одержала Магда. Не сказать, что в тот период полячка была сильна (уже в следующем раунде проиграла ныне 350-й ракетке мира Денизе Сатраловой), а вот россиянка находилась на подъёме.

Старт Касаткиной в Сан-Хосе сложно назвать уверенным. Начав выступления сразу же со второго круга, Дарья добыла волевую победу над француженкой Каролин Гарсией — 3:6, 7:5, 6:3. Впрочем, француженка хоть и заметно сбавила обороты в последнее время, но кое-какую опасность представляет даже сейчас.

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А вот Линетт на турнире провела уже два матча. Сперва была дежурная победа над Лесли Керкхове (6:3, 6:3), затем расправилась с шестой сеяной Петрой Мартич (7:5, 7:6 (5)). Тут уже пришлось повозиться, однако в решающие моменты Магда справилась с нервами и оказалась точнее.

Результаты Линетт в последнее время вполне рабочие. В десяти последних матчах выиграла шесть раз, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне сумела выйти в третий круг. Таким образом она повторила свои лучшие выступления на грунтовом и травяном мэйджорах. На Уимблдоне особенно стоит отметить победы над Амандой Анисимовой и Элиной Свитолиной.

Что касается Касаткиной, то перед стартом в Сан-Хосе россиянка вынужденно пропустила более месяца. В целом же весь текущий сезон у россиянки получается значительно лучше, нежели два предыдущих. Особенно стоит выделить выступления на харде — 16 побед при четырёх поражениях. Есть даже два трофея — в Мельбурне и Санкт-Петербурге.

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Как бы то ни было, даже лучшая версия Касаткиной не смогла обыграть полячку на Australian Open 2019. Сейчас Дарья тоже на ходу, но не менее впечатляющие результаты показывает и Магда. Кажется, в предстоящем матче можно ожидать любой результат, а значит ставка на тотал больше выглядит достаточно выгодным решением.

Любителям рисковать стоит рассмотреть победу Линетт. Слишком заметен перекос в линии: на победу второй ракетки Польши дают мощный коэффициент 2.32, хотя Касаткина в предыдущей игре смотрелась далеко не лучшим образом. Противопоказание ровно одно: сама Магда сейчас выступает добротно, но не более того. И всё же сюрприз тут более чем вероятен.

Ставки на матч в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Магда Линетт 6 августа 2021 года

Выступление Касаткиной в матче с Гарсией не слишком впечатлило, а вот победа Линетт над крепкой хорваткой Мартич видится показательной. Полячка готова навязать борьбу представительнице России, а значит, нам нужно ожидать две близкие партии или размен сетами. При любом из раскладов ставка на тотал больше должна заходить.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.89.

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