Норвежки ждали реванша 5 лет. Смогут ли наши гандболистки выйти в финал?

«Уфа» — «Локомотив», Россия — Норвегия в Токио и другие матчи. Что смотреть 6 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, в разгаре Олимпиада. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 августа.

На что ставить в футболе 6 августа

Сегодня стартует 3-й тур РПЛ. В первом матче «Уфа» примет «Локомотив». Посмотрим, сможет ли команда Марко Николича продолжить свою победную серию.

На Олимпиаде сегодня женский финал: Швеция сразится с Канадой. А у мужчин встреча за бронзовые медали, в которой сыграют Мексика и Япония.

На что ставить на Олимпиаде 6 августа

Сегодня свой полуфинал сыграют наши гандболистки. Повторение матча этой же стадии Рио-2016: Россия — Норвегия. Тогда наша сборная в овертайме победила 38:37. Норвежцы ждали этой встречи 5 лет и полны решимости взять реванш. Но и наша команда очень прилично добавила по ходу турнира. Шансы однозначно есть. Будем болеть!

В единоборствах сегодня у нас два финала. В боксе за золотую медаль поборется Муслим Гаджимагомедов, а в борьбе будет сражаться Заурбек Сидаков.

Есть надежды на медали и в современном пятиборье, а в лёгкой атлетике на старт в ходьбе на 20 километров на старт выйдет Эльвира Хасанова.

На что ставить в теннисе 6 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить всё равно есть на что.