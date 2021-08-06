«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: таким и должен быть футбол в чемпионате России!

7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» 7 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (07.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.



Программа третьего тура чемпионата России продолжится в субботу, 7 августа, тремя встречами. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» местный «Зенит» примет «Краснодар», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Из-за коронавирусной обстановки действуют суровые ограничения — на трибуны допустят лишь 1000 зрителей.



В прошлом сезоне у «Зенита» была не самая выразительная игра за пределами родных стен, но даже так клуб из северной столицы умудрился взять третье подряд золото чемпионата России. Причём с запасом. Выступление в еврокубках в расчёт не берём, это отдельный разговор. Но в стране вменяемую конкуренцию петербуржцам сейчас составить некому. По крайней мере, на длинной дистанции.



В новом сезоне сине-бело-голубые продолжают доминировать на отечественной арене. Причём Сергею Семаку, судя по всему, удалось поправить игру вдали от дома. Сперва сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» в Суперкубке, забив три безответных мяча в Калининграде. Затем с тем же счётом при не самом ярком футболе разобрались с подмосковными «Химками».



Ну а на третий выезд пришлась победа над «Ростовом», который тогда ещё возглавлял Валерий Карпин (4:2). Теперь ростовчан тренирует Юрий Сёмин, поскольку Карпин полностью отдался сборной России. Но это другая история. Тогда жёлто-синие смотрелись хуже, а в составе петербуржцев снова блистал Александр Ерохин. Полузащитник оформил дубль и отдал голевой пас.



Сейчас «Зениту» предстоит первая домашняя игра в сезоне. Виктор Гончаренко, конечно, старается ставить «Краснодару» сбалансированный футбол с акцентом на атаку. Руководство даже раскошелилось на небезызвестного Джона Кордобу. Колумбийский нападающий, к слову, уже успел забить дебютный гол. Пусть и с пенальти.



Таким макаром удалось в первом туре увезти три очка из Екатеринбурга. Местный «Урал» не реализовал пенальти в конце первого тайма, продержался до 62-й минуты, но пропустил один, а в концовке — ещё два. Однако к обороне пока вопросы. Во втором туре краснодарцы на своём поле уступили «Химкам» с минимальным счётом. Любопытно, что значительно больше владели мячом, но моменты упустили. Да и было их не особенно много.

Понятно, что «Зенит» — по праву фаворит предстоящей встречи. Пока что петербуржцы выглядят гораздо стабильнее и острее. Далеко не всегда удаётся держать ворота на замке, но по крайней мере с результативностью проблем нет. 10 голов в трёх официальных матчах сезона! А при таких раскладах стоит подумать над ставкой «обе забьют» за вполне играбельный коэффициент 1.70.



«Краснодару» будет непросто рассчитывать на многое, но дать бой клуб в состоянии. Тем более статистика личных встреч на нашей стороне. Очные противостояния в последнее время всегда получаются открытыми, с обилием голов. Например, «ОЗ» заходит уже семь раз подряд, а верх по голам противники пробивали в шести из этих семи случаев. Солидные цифры.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» 7 августа 2021 года

«Зенит» продолжает доминировать на внутренней арене, уже взял Суперкубок и добыл две победы в чемпионате России. В обороне иногда не всё гладко, но понятно, что петербуржцы — фавориты. «Краснодар» при Викторе Гончаренко старается показывать сбалансированный футбол с акцентом на атаку, даже купили высококлассного форварда. На наш взгляд, стоит ждать как минимум по одному голу в обе стороны, статистика личных встреч не против.



Ставка: обе забьют за 1.70.