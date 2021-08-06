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«Арсенал» — «Крылья Советов», 7 августа 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир

«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз: первый успех Сергеева и Пиняева в чемпионате России
Алексей Анисимов
«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ
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За 19 игр в чемпионате России под руководством Дмитрия Парфёнова у туляков 14 поражений.

7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82, а успех самарцев оценён экспертами в 2.69. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» 7 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» (07.08.2021)

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
07 августа 2021, суббота. 17:30 МСК
Арсенал
Тула
Не начался
Крылья Советов
Самара

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

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Программа третьего тура чемпионата России продолжится 7 августа тремя встречами. В Туле местный «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Из-за коронавируса вход на трибуны будет осуществляться только для владельцев абонементов. Допустимое количество зрителей — 1000 человек.

Прошлый сезон туляки откровенно провалили. До 14-го тура команду возглавлял Сергей Подпалый, но результаты руководство не устроили. Российский специалист отправился в отставку, на смену пришёл имевший опыт работы в РПЛ Дмитрий Парфёнов. Однако багаж в виде пяти лет в «Тосно» и «Урале» не помог.

«Оружейники» набрали 23 очка, оторвавшись от зоны вылета всего на один пункт. Чудом удалось избежать стыковых матчей — у клубов ФНЛ обнаружились проблемы с лицензией из-за стадионов. Тренер сохранил свою должность. Но на старте нового сезона тульская команда пока что явно не блещет.

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За два тура «Арсенал» потерпел два поражения. Сперва на выезде от «Локомотива» (1:3), затем дома — от казанского «Рубина» (0:3). В первом случае на 79-й минуте злую шутку сыграла красная карточка, до которой даже удавалось вести в счёте. Неделю спустя казанцы забили три гола ещё до перерыва. Отыграться не вышло.

Надо сказать, что поражение от железнодорожников абсолютно логичное. Туляки открыли счёт в первом тайме и ушли на перерыв с преимуществом, хотя их гол явно противоречил сценарию игры. Москвичи были интереснее. Ну а казанцы выдали прекрасный первый тайм. Здесь голы на любой вкус: от комбинаций до индивидуального мастерства отдельных исполнителей.

Команда Дмитрия Парфёнова проведёт ещё один домашний матч, на сей раз с соперником своего калибра. Есть шансы реабилитироваться перед болельщиками. Хотя самарские «Крылья Советов» выглядят достаточно бодро. Но до сих пор не заработали ни одного очка после возвращения из ФНЛ.

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Подопечным Игоря Осинькина выпало открывать новый сезон РПЛ двумя домашними матчами. Правда, в обоих случаях потерпели поражение. В первом туре уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Провалили дебют, наошибались в обороне. После перерыва раскачались, даже сократили отставание и могли вовсе сравняться. Немного не хватило везения.

Во втором туре принимали московский «Спартак», проиграли с минимальным счётом. Красно-белые закономерно забрали три очка, моментов создали прилично, хотя и забили только с пенальти. А вот самарцы за все 90 минут ни разу не попали в створ. Впрочем, несколько хороших возможностей для гола имели.

На наш взгляд, стоит подумать над нулевой форой на «Крылья Советов» за коэффициент 1.92. Альтернатива — ТБ 2 мячей за 1.68. Обе команды, конечно, проиграли в стартовых турах, но самарцы оставили приятные ощущения. А результаты «Арсенала» под руководством Парфёнова совсем не радуют, проблемы в обороне стали привычными.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» 7 августа 2021 года

«Арсенал» Дмитрия Парфёнова совсем плох. Поражения случаются часто, а побед практически нет. Как и внятной игры. В новом сезоне видны старые проблемы с обороной. Конечно, «Крылья Советов» тоже пока не набрали очков, зато качество футбола оставляет приятные впечатления. Рискнём и проверим нулевую фору на гостей.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.92.

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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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