«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз: первый успех Сергеева и Пиняева в чемпионате России

7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82, а успех самарцев оценён экспертами в 2.69. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» 7 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» (07.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

Программа третьего тура чемпионата России продолжится 7 августа тремя встречами. В Туле местный «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Из-за коронавируса вход на трибуны будет осуществляться только для владельцев абонементов. Допустимое количество зрителей — 1000 человек.



Прошлый сезон туляки откровенно провалили. До 14-го тура команду возглавлял Сергей Подпалый, но результаты руководство не устроили. Российский специалист отправился в отставку, на смену пришёл имевший опыт работы в РПЛ Дмитрий Парфёнов. Однако багаж в виде пяти лет в «Тосно» и «Урале» не помог.



«Оружейники» набрали 23 очка, оторвавшись от зоны вылета всего на один пункт. Чудом удалось избежать стыковых матчей — у клубов ФНЛ обнаружились проблемы с лицензией из-за стадионов. Тренер сохранил свою должность. Но на старте нового сезона тульская команда пока что явно не блещет.

За два тура «Арсенал» потерпел два поражения. Сперва на выезде от «Локомотива» (1:3), затем дома — от казанского «Рубина» (0:3). В первом случае на 79-й минуте злую шутку сыграла красная карточка, до которой даже удавалось вести в счёте. Неделю спустя казанцы забили три гола ещё до перерыва. Отыграться не вышло.



Надо сказать, что поражение от железнодорожников абсолютно логичное. Туляки открыли счёт в первом тайме и ушли на перерыв с преимуществом, хотя их гол явно противоречил сценарию игры. Москвичи были интереснее. Ну а казанцы выдали прекрасный первый тайм. Здесь голы на любой вкус: от комбинаций до индивидуального мастерства отдельных исполнителей.



Команда Дмитрия Парфёнова проведёт ещё один домашний матч, на сей раз с соперником своего калибра. Есть шансы реабилитироваться перед болельщиками. Хотя самарские «Крылья Советов» выглядят достаточно бодро. Но до сих пор не заработали ни одного очка после возвращения из ФНЛ.

Подопечным Игоря Осинькина выпало открывать новый сезон РПЛ двумя домашними матчами. Правда, в обоих случаях потерпели поражение. В первом туре уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Провалили дебют, наошибались в обороне. После перерыва раскачались, даже сократили отставание и могли вовсе сравняться. Немного не хватило везения.



Во втором туре принимали московский «Спартак», проиграли с минимальным счётом. Красно-белые закономерно забрали три очка, моментов создали прилично, хотя и забили только с пенальти. А вот самарцы за все 90 минут ни разу не попали в створ. Впрочем, несколько хороших возможностей для гола имели.



На наш взгляд, стоит подумать над нулевой форой на «Крылья Советов» за коэффициент 1.92. Альтернатива — ТБ 2 мячей за 1.68. Обе команды, конечно, проиграли в стартовых турах, но самарцы оставили приятные ощущения. А результаты «Арсенала» под руководством Парфёнова совсем не радуют, проблемы в обороне стали привычными.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» 7 августа 2021 года

«Арсенал» Дмитрия Парфёнова совсем плох. Поражения случаются часто, а побед практически нет. Как и внятной игры. В новом сезоне видны старые проблемы с обороной. Конечно, «Крылья Советов» тоже пока не набрали очков, зато качество футбола оставляет приятные впечатления. Рискнём и проверим нулевую фору на гостей.



Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.92.