Месси без «Барселоны»: где будет забивать Лионель в новом сезоне?

Ровное течение дня Олимпиады и квалификации Лиги конференций вчера вечером нарушила информационная бомба. «Барселона» объявила о том, что Лионель Месси не продлит контракт с каталонским клубом и покинет клуб. Причем этот переход, что называется, вопреки. Клуб и игрок договорились обо всем, но контракт не может вступить в силу. Финансовый Fair Play в «Барселоне» превысил все мыслимые и немыслимые отметки. Сам аргентинец в шоке, а букмекеры уже принимают ставки на его новый клуб. Давайте разбираться, где продолжит карьеру Лионель.

«ПСЖ» спит и видит Месси у себя

Аналитики считают фаворитом «ПСЖ». Коэффициент на такое продолжение карьеры Месси – 2.50. Денег у шейхов хватает, Неймар, Мбаппе и Серхио Рамос в наличии, мечта о Лиге чемпионов жива. Что еще нужно? Возможно, Месси будет не столь интересно играть в Лиге 1. Но контракт, который могут предложить ему парижане, вполне может решить эту проблему. Да и ансамбль партнеров может склонить чашу весов в сторону Франции. Говорят, что стороны уже вступили в переговоры.

Воссоединение Месси и Гвардиолы маловероятно

За 6.00 можно поставить на то, что Месси переберется в «Манчестер Сити». Это было бы очень красиво: новый тандем аргентинца с Пепом Гвардиолой. Тренер отлично знает, как встроить Лионеля в команду. Да и само появление звезды в АПЛ было бы очень интригующе.



Главный вопрос все тот же: потянет ли это английский клуб? «Сити» только что выложил более 100 млн евро за Джека Грилиша, а еще команда претендует на Харри Кейна. На зарплату Месси денег может и не хватить, ведь Лионель уходит из «Барселоны» не по своей воле.

Доигрывать в МЛС?

Коэффициентом 12.00 эксперты оценили вероятность того, что Лионель Месси перейдет в один из клубов МЛС. Там он будет получать много, приобретет еще кучу рекламных контрактов, а уровень его игры позволит ему попылить еще несколько лет. Но со спортивной точки зрения это будет означать именно закат карьеры. Согласен ли Лео прямо сейчас начать поездку с ярмарки? Далеко не факт.

Остальные претенденты

За 15.00 можно поставить на то, что Месси переедет в «Интер». Слухи об этом ходили и раньше, особенно на фоне новостей о том, что аргентинец купил дом в Милане. Но сейчас у «Интера» огромные финансовые проблемы. Уже покинул клуб Ашраф Хакими, близок к уходу Ромело Лукаку. Да и Антонио Конте не стал мириться с новыми реалиями. В сложившихся условиях найти деньги на контракт Месси – это будет чудом.



Есть вероятность, что Месси плюнет на всё и уедет в свой родной клуб «Ньюэлс Олд Бойз». Красивая история оценивается коэффициентом 19.00. Вот только, кажется, Месси ещё не наигрался на высоком уровне.



«МЮ», «Ювентус», «Челси», «Ливерпуль» — эти названия фигурируют, кажется, просто для количества. Коэффициент на любой из этих трансферов выше 20.00, а в реальности вряд ли Лео связывает будущее с этими командами.

Кстати, за 5000.00 можно поставить на то, что Месси перейдёт в «Спартак». А что, было бы весело: в разгар управленческой войны провернуть такой трансфер. Но шутки шутками, а перейдём ещё к одному интересному варианту.

Остаться в «Барселоне» — реально

Да, заявление клуба прозвучало, но оно очень похоже на некоторый фейк. Вернее, на элемент давления на Ла Лигу и её президента Хавьера Тебаса. Ведь «Барселона» подтверждает, что по рукам с Месси ударили, все дело только в лиге, которая не хочет регистрировать соглашение. Как вы понимаете, если Месси покинет Испанию, то лига очень сильно потеряет в плане своей привлекательности. Поэтому, весьма вероятно, что таким образом «Барса» выбивает из Тебаса послабления для себя. Ну а букмекеры оценивают такой вариант коэффициентом 3.00.



Будем и дальше смотреть за развитием истории с продолжением карьеры главной футбольной звезды современности. Удачных ставок!