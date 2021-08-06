Бразилия — Испания. Прогноз: Малком вернётся в «Зенит» олимпийским чемпионом

7 августа состоится финальный матч Олимпийского футбольного турнира Бразилия — Испания. Начало игры — в 11:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Бразилии: поставить на её победу букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех Испании оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Бразилия — Испания 7 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Бразилия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. А поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз матча Олимпийских игр Бразилия — Испания (07.08.2021)

Футбольный олимпийский турнир близится к своему завершению. Сегодня, 6 августа, сборная Мексики сумела завоевать бронзовые медали соревнований, а уже в субботу нас ждёт интереснейший финал. Вывеска шикарная — Бразилия против Испании. Свисток арбитра раздастся в 11:00 мск.

Именно Бразилия и Испания считались главными претендентами на золото, поэтому такой финал стал достаточно ожидаемым. Соперники привезли на турнир звёздные составы, которые оказались чуть ли не на голову сильнее всех остальных соперников. Обошлось без сенсаций.

Бразильцы движутся по сетке достаточно размеренно. На групповой стадии обыграли Германию (4:2) и Саудовскую Аравию (3:1), однако не сумели одолеть Кот д'Ивуар (0:0). Там, правда, подвело удаление. В четвертьфинале был повержен Египет — 1:0, а в матче ½ финала была нервная победа над Мексикой.

Основное время закончилось без голов, 0:0. В дополнительное время счёт на табло не изменился, а потому всё решалось в серии пенальти. Получилось отлично: цели достигли все четыре удара подопечных Андре Соареса Жардине. А вот мексиканцы забили лишь один раз из трёх.

Испанцы тоже пока в Токио не проигрывали. На групповом этапе была победа над Австралией (1:0), а также ничейные результаты с Египтом (0:0) и Аргентиной (1:1). В плей-офф — триллер с Кот д’Ивуаром (2:2 в основное время и итоговые 5:2) и ещё одна победа в овертайме над Японией (1:0).

Главной звездой сборной Бразилии и, пожалуй, всего турнира является форвард «Эвертона» Ришарлисон. В пяти играх на его счету пять забитых мячей и одна результативная передача. Нельзя не выделить и форварда «Герты» Матеуса Кунью (футболистом активно интересуется «Зенит»), чей гол вывел бразильцев в полуфинал.

Именно эта пара нападающих и делает разницу, порой создавая моменты из воздуха. А ведь есть ещё Дани Алвес, Малком, Клаудиньо, Габриэл Мартинелли. Как ни крути, а подбор исполнителей очень мощный. Да и опытный вратарь Адербар дос Сантос в плей-офф ещё не пропускал.

У испанцев состав по звёздности бразильскому не уступает — сразу шесть человек всего несколько недель назад выступали на чемпионате Европы, где дошли до полуфинала. Уже на Олимпиаде выделяются форвард «Вулвз» Рафа Мир (3 гола) и Микель Оярсабаль из «Реал Сосьедада» (2+2). Есть у европейцев, впрочем, и проблемы — из-за травм на финал не смогут выйти Оскар Мингеса и Дани Себальос.

Выбирая ставку на предстоящий матч, нельзя не отметить тот факт, что обе команды испытали немало проблем на пути к финалу. Тем не менее, больше их было у испанцев, которые обе встречи плей-офф выиграли лишь в овертаймах. Опыт Дани Алвеса и невероятная игра Ришарлисона должны помочь южноамериканцам во второй раз кряду выиграть олимпийский турнир.

Прогноз и ставки на матч Бразилия — Испания 7 августа 2021 года

Легендарный Дани Алвес не просто так отправился на Олимпийские игры в 38-летнем возрасте. Бразилец за карьеру выиграл 44 трофея и является абсолютным рекордсменом в истории футбола по данному показателю. Не стоит сомневаться, что защитник «Сан-Паулу» найдёт слова для партнёров и на финал, они выйдут как на последний матч в жизни. А с уровнем мастерства у них полнейший порядок.

Ставка: итоговая победа Бразилии за 1.83.