«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз: лучший клуб Англии начнёт сезон с трофея

Не успел начаться новый сезон, а у «Лестера» уже огромные проблемы с составом. Такое «Сити» прощать не должен.

7 августа состоится матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Манчестера: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» 7 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» (07.08.2021)

Не так долго мы обходились этим летом без топового футбола, однако именно по английской лиге можно соскучиться и за пару недель. К счастью, уже в субботу лучшие британские команды снова выйдут на поле. В Лондоне будет разыгран Community Shield — за Суперкубок Англии поспорят «Лестер» и «Манчестер Сити».

Сразу же хотелось бы отметить трансферные успехи клубов. И, что удивительно, о «Манчестер Сити» можно рассказать даже меньше, чем о «Лестере». Манкунианский гранд, приучивший нас к тому, что умеет и любит сорить деньгами, оформил всего одну покупку — вчера стало известно о подписании капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Безусловно, британец обязан стать одним из лидеров команды, однако явно не в матче с «Лестером». Всё же так быстро новички на поле не выходят. Если говорить о существенных потерях, то из «Манчестера» уехала целая эпоха — Серхио Агуэро ушёл на правах свободного агента и перебрался в «Барселону».

В том же направлении отправился и перспективный защитник Эрик Гарсия, который не смог закрепиться в основе. Новости о Гарри Кейне поступают давно, однако воз и ныне там. Слухи о возможном приходе Лионеля Месси пока тоже не получили подтверждения. В общем, за Суперкубок придётся бороться своими силами.

Что касается «Лестера», то здесь, как обычно, провелась точечная работа на трансферном рынке. За € 30 млн был приобретён форвард «РБ Лейпциг» Патсон Дака, на 10 млн меньше заплатили за хавбека «Лилля» Сумаре Бубакари. Оба футболиста очень перспективные и, что важно, оба могут выйти на поле в субботу.

Из потерь «Лестера» нельзя не отметить уход сверхопытных футболистов, добывавших для чемпионство 2016 года — Уэса Моргана и Кристиана Фукса. Пусть в последние годы они на поле появлялись по большим праздникам, в раздевалке каждый из них наверняка отыгрывал важнейшую роль.

Обычно летом большая часть игроков восстанавливается от повреждений, однако у «Лестера» в последние недели проблем только прибавилось. По-прежнему не могут выйти на поле Джонни Эванс и Джеймс Джастин, на чемпионате Европы травмировался Тимоти Кастань, а в недавнем товарищеском матче с «Вильярреалом» перелом малоберцовой кости получил Уэсли Фофана.

Огромные проблемы в обороне команды Брендана Роджерса перед стартом сезона напрягают. Тогда как у «Ман Сити» практически все футболисты в строю. Игру за Суперкубок рискует пропустить лишь Фил Фоден, да и то кое-какие шансы сохраняются. То есть состав у номинальных гостей окажется близким к оптимальному.

За последние два года «Лестер» и «Ман Сити» играли друг с другом пять раз, при этом подопечные Гвардиолы выиграли сразу четыре матча. Поражение манкунианцев получилось болезненным, но не ключевым — «Сити» проиграл дома на старте прошлого сезона со счётом 2:5. В остальных случаях оказывался сильнее.

Невзирая на то, что «Лестер» по большей части является именно кубковой командой, «Манчестер Сити» тоже мощно выступает в кубковых соревнованиях. По крайней мере на внутренней арене, Лигу чемпионов вынесем за скобки. А уж по уровню исполнителей преимущество действующего чемпиона вопросов не вызывает.

Отсутствие проблем с составом и имеющееся желание реабилитироваться за поражение в финале Лиги чемпионов существенно повышает шансы «голубой луны» на успех в Community Shield. Вот и возьмём победу номинальных гостей в основное время, коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» 7 августа 2021 года

Два из трёх последних розыгрышей Суперкубка Англии завершались победами «Манчестер Сити». Существуют серьёзные сомнения в том, что и на этот раз команда Гвардиолы упустит первый в сезоне трофей. Уж слишком сильно превосходят манкунианцы своего соперника — как по составу в общем, так и по готовности конкретно к субботнему матчу. Коэффициент на успех «Сити» высокий — отказываться от такой ставки попросту нельзя.

Ставка: победа «Ман Сити» в основное время за 1.97.