«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз «Фонбет»: ну, здравствуй, дивный английский футбол!

7 августа «Лестер» и «Манчестер Сити» встретятся в матче за Суперкубок Англии. Встреча на «Уэмбли» начнётся в 19:15 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Лестер»

Команда Брендана Роджерса заняла пятое место в прошлом чемпионате Англии, упустив место в Лиге чемпионов в последнем туре. «Лестер» одолел «Челси» в финале Кубка Англии (1:0) и получил право сразиться за Суперкубок, который выигрывал лишь однажды — в 1971 году.



На предсезонке «лисы» уступили «Бёртон Альбион» (0:0, по пенальти 1:3), «Уикомб Уондерерс» (0:1), а также сыграли вничью с КПР (3:3) и победили «Вильярреал» (3:2).



В это трансферное окно состав «Лестера» усилили крайний защитник Райан Бертранд, опорник Бубакари Сумаре и перспективный форвард Патсон Дака.



В лазарете «лис» находятся защитники Джеймс Джастин, Тимоти Кастань, Уэсли Фофана, Джонни Эванс и форвард Джордж Хёрст.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Суперкубок Англии (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019), в том числе дважды под руководством Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне «горожане» завоевали чемпионство в АПЛ с 12-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед» и стали обладателями Кубка Лиги, одолев в финале «Тоттенхэм» (1:0). А вот в Кубке Англии уступили «Челси» в полуфинале (0:1).



Перед стартом этого сезона подопечные Гвардиолы победили в товарищеских матчах «Престон» (2:0), «Барнсли» (4:0) и «Блэкпул» (4:1).



Накануне полузащитник сборной Англии Джек Грилиш перешёл в «Сити» за £ 100 млн, что сделало его самым дорогим британским футболистом в истории. Однако рекорд может перебить покупка капитана сборной Англии Гарри Кейна, которую «шейхи» хотят совершить до ближайшего дедлайна, правда, «Тоттенхэм» пока не готов продавать форварда в английский клуб.



Встречу на «Уэмбли» пропустят из-за травм вратарь Зак Стеффен и защитник Жоау Канселу.

«Лестер» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне АПЛ «Лестер» сенсационно разгромил будущего чемпиона в гостях со счётом 5:2. Три гола из пяти победители забили с пенальти. Но дома «лисы» уступили всухую — 0:2. Перед этим «горожане» выиграли три матча подряд. И пропустили всего однажды — 1:0, 3:1, 1:0.

Последняя домашняя победа «лис» над «Сити» произошла в декабре 2018 года (2:1). Впрочем, эта игра будет для «Лестера» домашней лишь номинально. Ведь соперники сойдутся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а это нейтральная территория.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» 7 августа 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.20 (Сделать ставку).



«Лестер» неуступчив в матчах с лидерами, поэтому подопечные Брендана Роджерса, а особенно Джейми Варди, доставят много проблем крепкой обороне чемпиона Англии. Команда Хосепа Гвардиолы в любом формате остаётся грозным соперником, способным наказать оппонента за любую ошибку.

Однако в субботу вряд ли стоит ожидать результативной игры, ведь после предсезонки все игроки находятся в разных кондициях и не смогут действовать слаженно. Скорее всего, интенсивность окажется несколько ниже привычного уровня.



Ценность Суперкубка Англии невелика, но его завоевание добавит победителю запала на АПЛ и еврокубки. В августе никто не хочет получить травму, поэтому встречи этого трофея редко оборачиваются ожесточёнными противостояниями. В четырёх последних матчах за Суперкубок Англии команды забили меньше трёх мячей, причём в двух из них играл «Манчестер Сити». Тотал меньше 2.5 гола в линии «Фонбет» идёт за 2.20. С точки зрения статистики это отличное предложение.