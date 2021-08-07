«Рубин» — «Ахмат». Прогноз: Слуцкий и Кварацхелия сохранят силы для Лиги конференций

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.70. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» 8 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч второго тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (08.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.



Программа третьего тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 8 августа, тремя встречами. В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» местный «Рубин» померится силами с грозненским «Ахматом», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный арбитр — Павел Кукуян.



Казанцы бодро стартовали в новом сезоне, набрав за два тура шесть максимально возможных очков. В первом туре дома обыграли московский «Спартак» с минимальным счётом. Хотя тут, скорее, повезло. После сольного прохода гол в дебюте второго тайма забил Илья Самошников. А ведь красно-белые показали очень приличный футбол.



Во втором туре подопечные Леонида Слуцкого гостили в Туле у местного «Арсенала» и выиграли со счётом 3:0. Здесь уже всё по делу. Первую сорокапятиминутку провели отлично. Голы на любой вкус: красиво разыгранная комбинация, пенальти и индивидуальное мастерство Хвичи Кварацхелии. На 40-й минуте стало всё понятно. Оставшееся время превратилось в формальность.



При этом не стоит забывать и о выступлении в еврокубках. В середине недели, а именно 5 августа, совершили дебютный выезд в Лиге конференций. Правда, первый матч третьего квалификационного раунда нового клубного турнира с польским «Ракувом» завершился нулевой ничьей. Но шансы на проход в следующий раунд остаются хорошие.



Хотя это, наоборот, может сыграть против «Рубина». Да, играть с «Ахматом» предстоит на домашней арене в Казани, но всё же два дня на восстановление, отдых и подготовку — довольно мало. Плюс казанцы несут серьёзные кадровые потери. С поляками досрочно покинули поле Зуев с Шатовым. Есть вопросы по Самошникову и Ин Бому, которые пропустили ту встречу.



Конечно, грозненцы стартовали нестабильно. Увезли очки из Самары, не без труда одолев вернувшиеся в РПЛ «Крылья Советов» (2:1), но во втором туре по делу проиграли на своём поле «Сочи» (1:2). Сочинцы провели отличный первый тайм, забили гол. В середине второго отрезка удвоили преимущество. А хозяев хватило лишь на то, чтобы сократить отставание.

Букмекеры логично отдают предпочтение «Рубину». Казанская команда действительно выглядит ярко, но сейчас наверняка постарается сэкономить силы. Оформить преимущество в первой игре Лиги конференций не получилось, придётся выкладываться по полной программе на следующей неделе.



Однако и от «Ахмата» мы серьёзных откровений ждать не стали бы. На выезде подопечные Андрея Талалаева играют не так грозно, как дома. На наш взгляд, вполне можно подумать над букмекерским низом по голам за коэффициент 1.75. Тем более что такой вариант заходил в восьми из девяти предыдущих очных встреч. Статистика серьёзная.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» 8 августа 2021 года

«Рубин» на старте нового сезона выглядит бодро. Однако запала может не хватить на ещё одну яркую игру в чемпионате России, поскольку на восстановление после матча в Лиге конференций даётся очень мало времени. Впрочем, на выезде «Ахмат» выглядит не так грозно, так что не ждём откровений и от него. Классический низ выглядит перспективно.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.