РПЛ, супердень на Олимпиаде и другие турниры. Что смотреть 7 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, завершается Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 августа.
На что ставить в футболе 7 августа
В РПЛ 3 матча, центральный — в Санкт-Петербурге, где сыграют «Зенит» и «Краснодар». Питерцы пока без новичков, но очки не теряют, а вот краснодарцы получили усиление в лице Гжегоша Крыховяка. Интересно будет и в матче «Спартака» с «Нижним Новгородом». Посмотрим, как красно-белые отреагируют на поражение от «Бенфики» и очередной скандал в клубе. А команда Кержакова пока не проигрывает. В ещё одном матче тура «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».
Футбола сегодня много. В Англии Суперкубок разыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». На Олимпиаде финал: Бразилия сразится с Испанией. Настоящие суперматчи! Ну и Лига 1 продолжает стартовый тур: «Лион» сыграет с «Брестом», а «ПСЖ» отправляется на выезд к «Труа».
На что ставить на Олимпиаде 7 августа
На Олимпиаде сегодня предпоследний день, и он обещает быть крайне насыщенным. На момент выхода этого материала вы уже знаете, как завершили свой финал пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Их соперники — норвежская пара Мол/Сорум. Ждём с нетерпением и финал классического волейбола: наши парни сыграют с Францией.
В художественной гимнастике ждём победы от сестёр Авериных. Кто окажется выше, большинству болельщиков тут совершенно не важно, пусть победит сильнейшая. В синхронном плавании сегодня финальные соревнования у групп. Здесь, конечно, мы тоже ждём золотую медаль.
В водном поло сборная России поборется за бронзу с командой Венгрии. В вольной борьбе ждём только победы от Абдулрашида Садулаева. Ну и верим в Марию Ласицкене. Несмотря на травмы и прочие проблемы, верим в нашу легендарную прыгунью в высоту.
На что ставить в теннисе 7 августа
На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить всё равно есть на что.
- 7 августа 2021
-
08:00
- 6 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:24
- 5 августа 2021
-
21:10
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 4 августа 2021
-
22:26
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00