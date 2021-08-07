РПЛ, супердень на Олимпиаде и другие турниры. Что смотреть 7 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: возвращается из отпуска клубный футбол, завершается Олимпиада. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 августа.

На что ставить в футболе 7 августа

В РПЛ 3 матча, центральный — в Санкт-Петербурге, где сыграют «Зенит» и «Краснодар». Питерцы пока без новичков, но очки не теряют, а вот краснодарцы получили усиление в лице Гжегоша Крыховяка. Интересно будет и в матче «Спартака» с «Нижним Новгородом». Посмотрим, как красно-белые отреагируют на поражение от «Бенфики» и очередной скандал в клубе. А команда Кержакова пока не проигрывает. В ещё одном матче тура «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».



Футбола сегодня много. В Англии Суперкубок разыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». На Олимпиаде финал: Бразилия сразится с Испанией. Настоящие суперматчи! Ну и Лига 1 продолжает стартовый тур: «Лион» сыграет с «Брестом», а «ПСЖ» отправляется на выезд к «Труа».

На что ставить на Олимпиаде 7 августа

На Олимпиаде сегодня предпоследний день, и он обещает быть крайне насыщенным. На момент выхода этого материала вы уже знаете, как завершили свой финал пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Их соперники — норвежская пара Мол/Сорум. Ждём с нетерпением и финал классического волейбола: наши парни сыграют с Францией.



В художественной гимнастике ждём победы от сестёр Авериных. Кто окажется выше, большинству болельщиков тут совершенно не важно, пусть победит сильнейшая. В синхронном плавании сегодня финальные соревнования у групп. Здесь, конечно, мы тоже ждём золотую медаль.

В водном поло сборная России поборется за бронзу с командой Венгрии. В вольной борьбе ждём только победы от Абдулрашида Садулаева. Ну и верим в Марию Ласицкене. Несмотря на травмы и прочие проблемы, верим в нашу легендарную прыгунью в высоту.

На что ставить в теннисе 7 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в Вашингтоне, Сан-Хосе, Либереце и Корденонсе. Олимпиада у теннисистов завершилась, теперь все мысли о подготовке к US Open. Правда, российские триумфаторы на этой неделе получили заслуженный отдых. Но посмотреть и поставить всё равно есть на что.