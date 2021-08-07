«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: ещё одно провальное дерби Алексея Березуцкого и Заболотного

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70, а успех красно-синих оценён экспертами в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА 8 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч второго тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (08.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.



Программа третьего тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 8 августа, тремя встречами. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Динамо» и ЦСКА. Столичное дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Из-за коронавируса вместимость была ограничена до 3000 зрителей.



История личных встреч говорит о потенциальном равенстве соперников. За девять предыдущих случаев красно-синие одержали две победы, а бело-голубые сподобились на три. В остальных четырёх играх фиксировалась ничья. Что любопытно — трижды нулевая. Однако сейчас нет никакой уверенности, что армейцы хотя бы не проиграют.



Под руководством Алексея Березуцкого команда провела два официальных матча. В первом туре РПЛ на тоненького обыграла «Уфу» (1:0) благодаря мощным стандартам, а во втором туре по делу уступила «Локомотиву» (1:2). Местами смотрелась, конечно, прилично. Но в целом — чувствуется неуверенность. Все линии, кроме вратаря, в разобранном виде.



Несмотря на наличие креативных исполнителей в составе, Дзагоева и Эджуке, оба своих мяча ЦСКА оформил со стандартных положений. В ворота уфимцев забил Заболотный, откликнувшись на подачу Дзагоева с углового. А гол в ворота железнодорожников — прямой удар Бистровича со штрафного. Заслуга индивидуального мастерства. С игры пока ничего не придумали.



«Динамо» же на старте нового сезона выглядит солидно. Трансферную кампанию провели внушительную, при этом сюрпризы не заканчиваются. Совсем недавно из казанского «Рубина» перешёл Денис Макаров. Атакующий полузащитник в прошлом сезоне стал одним из лидеров казанцев. Должен прибавить качества и остроты москвичам.



Начали бело-голубые бодро. В первых двух турах набрали шесть максимально возможных очков. С учётом того, что оба матча гостевые, результат отличный. Сначала разобрались с «Ростовом» (2:0), а потом вырвали победу у «Уфы» (3:2). В последнем случае забили победный гол уже на 89-й минуте, отличился Шиманьски. Хотя придумали себе приключения на ровном месте, дважды пропустив в большинстве.

Как видно, с результативностью проблем не наблюдается, хотя Николая Комличенко отправили в аренду. При этом «Динамо» с Сандро Шварцем только набирает обороты. У немца были полноценные сборы, да и с командой теперь наверняка окончательно познакомился. Теперь можно будет оценить его работу в России по всей строгости.



Пока бело-голубые смотрятся достойно. В предстоящем дерби вполне можно подумать над нулевой форой на хозяев за коэффициент 1.89. Альтернативный вариант — 1Х и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. ЦСКА крайне нестабилен, у подопечных Сандро Шварца есть отличная возможность сохранить лидерские позиции в таблице.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА 8 августа 2021 года

«Динамо» в новом сезоне продолжает преображаться в лучшую сторону. Комличенко в аренде, но пока с результативностью проблем нет. А состав собирается очень приличный. У ЦСКА же с Алексеем Березуцким ещё много работы, со стабильностью сейчас плохо. На наш взгляд, армейцам будет очень тяжело зацепиться даже за ничью.



Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.89.