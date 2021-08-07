«Химки» — «Ростов». С возвращением, Юрий Павлович Сёмин!

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91, а успех ростовчан оценён экспертами в 2.61. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Ростов» 8 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Химки» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» (08.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.



Программа третьего тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 8 августа, тремя встречами. В самой ранней из них подмосковные «Химки» померятся силами с «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки», на трибуны которой из-за коронавирусных ограничений сможет попасть лишь 1000 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



Подмосковная команда, судя по всему, начинает раскачиваться. В первом туре на своём поле проиграла «Зениту» со счётом 1:3, хотя даже открыла счёт и в целом смотрелась достойно на фоне грозного соперника. Даже чуть чаще била по воротам (17:13). За действующего чемпиона страны сыграл класс и контроль мяча. Хозяева добрались до отметки лишь в 39%. Это мало. Во втором тайме замены сыграли.



Зато во втором туре химчане в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Выглядели, надо сказать, очень прилично. Уже на 15-й минуте краснодарцы получили право на пенальти, но выручил Илья Лантратов, которого СМИ сватали в ЦСКА перед стартом первенства. А на 63-й минуте гости наказали Матвея Сафонова за ошибку при вводе мяча. Так и доиграли.



Для «Ростова» старт выдался насыщенным на неоднозначные события. В первых двух турах клуб не набрал ни одного очка, хотя оба раза играл на своём поле. Сначала уступил столичному «Динамо» (0:2), а затем «Зениту» из Санкт-Петербурга (2:4). В обоих случаях соперники смотрелись лучше, вопросов тут никаких.



При этом по ходу дела Валерий Карпин получил предложение от РФС возглавить сборную России, на которое в итоге согласился. Но вскоре понял, что совмещать должности не сможет. И принял решение полностью посвятить себя национальной команде. Благо что удалось передать «Ростов» в надёжные руки, так что проиграть никто от этого не должен.



Ростовчан возглавила легенда отечественного футбола — Юрий Сёмин. Болельщики наверняка помнят его последние годы в московском «Локомотиве». Железнодорожники в сезоне-2017/2018 даже брали золото чемпионата России, в Лиге чемпионов были частыми гостями, брали Кубок России. Теперь тренерская карьера опытнейшего специалиста делает новый виток.

Календарь для разгона весьма приятный. «Химки», пока пассивный ЦСКА и довольно скромные «Нижний Новгород» с «Уралом». Конечно, в «Ростове» сейчас всё не так уж гладко. Стабильности по-прежнему не хватает, но хотя бы травмированных не так много. А быстро приступать с делу Сёмин умеет. О российском футболе он знает всё.



В Химках ростовчанам наверняка будет очень непросто. В прошлом сезоне дважды проиграли дуэль подопечным Игоря Черевченко: дома и в гостях. Однако мы бы не стали ждать слишком многого и от хозяев, пока что они тоже только разгоняются. Ставка «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.77 выглядит интересно. Высокой результативностью не могут похвастаться обе стороны.



Плюс исторически сложилось, что встречи «Ростова» и «Химок» получаются низовыми. За восемь предыдущих случаев оппоненты ни разу не пробивали букмекерский верх по голам. Вероятно, мы и в этот раз увидим максимум гол-два. Альтернативный вариант — ничья за внушительные 3.35.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Ростов» 8 августа 2021 года

«Химки», судя по всему, начинают разгоняться. В первом туре проиграли «Зениту», а во втором обыграли «Краснодар». Смотрелись достойно. В «Ростове» на тренерском мостике произошли серьёзные изменения, Карпина заменил Сёмин. Для раскачки у опытного тренера отличный календарь, однако резких улучшений не ждём. В Химках футбол будет довольно сдержанный.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.