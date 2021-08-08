«Динамо» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: Захарян и Тюкавин принесут бело-голубым победу в дерби

8 августа «Динамо» сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ. Начало матча в 20:00 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Динамо»

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице после двух туров. На счету бело-голубых шесть очков: победы над «Ростовом» (2:0) и «Уфой» (3:2). «Динамо» – одна из самых результативных команд на старте сезона, однако сразу два из пяти голов были забиты с пенальти. Это не отменяет того факта, что бело-голубые создают достаточно моментов.

По показателю ожидаемых голов без учёта пенальти и автоголов NPxG «Динамо» наиграло на 3,18 гола, это второй результат в чемпионате после «Зенита». Бело-голубые много бьют по воротам соперника – в среднем наносят 18 ударов за матч, второй результат в РПЛ.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА с тремя очками располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре РПЛ подопечные Алексея Березуцкого обыграли «Уфу» (1:0), во втором – уступили «Локомотиву» (1:2).



Одна из основных проблем ЦСКА на старте сезона – отсутствие остроты в нападении. Армейцы до сих пор ни разу не забили с игры: один гол после углового, один — после удара со штрафного. Команде одинаково сложно проводить как позиционные, так и контратаки. Это не единственное слабое место армейцев.

ЦСКА пассивен и не сыгран в обороне, часто оставляет сопернику свободные зоны и пропускает передачи между линиями. «Динамо» выглядит той самой командой, которая способна наказывать за подобные пробелы. Интенсивный футбол и вариативная группа атаки приносят результат.

«Динамо» – ЦСКА: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах дважды выиграло «Динамо», ещё одну победу одержал ЦСКА, два раза команды сыграли вничью. Также нужно учитывать, что ЦСКА пропускал от бело-голубых в четырёх из этих пяти матчей.

Добавим, что красно-синие на старте сезона в принципе не блещут в обороне. От «Уфы» не пропустили при большой доле везения: низкая реализация соперника, несколько отличных спасений Игоря Акинфеева. А вот «Локомотив» забил два раза.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Динамо» – ЦСКА 8 августа 2021 года

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.85 (Сделать ставку).



«Динамо» в хорошей форме и мотивировано двумя победами подряд. ЦСКА же показал крайне неубедительную игру в матче с «Локомотивом» – безыдейность в атаке и пробелы в обороне. Бело-голубые – непростой соперник для армейцев, особенно на своём поле. В 11 последних матчах РПЛ с «Динамо» на его поле ЦСКА победил всего один раз, в остальных случаях шесть раз сыграл вничью и четырежды уступил.



Сейчас команда в разобранном состоянии и вряд ли уже в предстоящей игре сможет показать противоположный по настрою и организации футбол. С новым тренером ЦСКА нужно прибавлять во всём – от позиционной атаки до обороны, в которой армейцы действуют неуверенно и сумбурно.

Поэтому предлагаем присмотреться к ставке на победу «Динамо» с нулевой форой. Она прошла в трёх из семи последних очных встречах команд, ещё 3 раза на этом отрезке произошёл возврат ставки. Коэффициент хорош, 1.85.