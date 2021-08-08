Последний день Олимпиады, «Динамо» — ЦСКА и другие матчи 8 августа: что смотреть сегодня

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, всё внимание приковано к Олимпийским играм в японском Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 8 августа.

На что ставить в футболе 8 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Два тура Российской Премьер-Лиги завершены, третий в самом разгаре. Четыре матча остались позади, сегодня пройдут ещё три. Наиболее ранний из них стартует в 17:30 мск в Химках.

Местный одноимённый клуб сыграет с «Ростовом». У гостей на посту главного тренера дебютирует Юрий Павлович Сёмин. А ведь хозяев возглавляет Игорь Черевченко, которого тоже многое связывает с «Локомотивом». Он играл за москвичей, а затем брал с ними Кубок России в качестве тренера.



Ещё две встречи начнутся в 20:00. Гвоздь программы — «Динамо» против ЦСКА. Алексей Березуцкий бледно начал у руля красно-синих, уже успев проиграть одно дерби. Пришло время для второй попытки. Вот только бело-голубые сейчас хороши: шесть очков из шести возможных, пять голов за 180 минут. Пусть и с большими приключениями в Уфе.



Кроме того, «Рубин» в Казани сразится с «Ахматом». Выезд в Польшу у подопечных Леонида Слуцкого не задался, только ничья в Лиге конференций. Зато в РПЛ полнейший порядок — две победы, шесть очков, ни одного пропущенного мяча. Посмотрим, как получится с грозненцами на фоне плотного графика и кадровых потерь.



В ФНЛ тоже играют. 8 августа пройдут сразу десять матчей пятого тура. Среди прочих «Томь» примет «Оренбург» (13:00), «Кубань» навестит «Аланию» (19:00), а «Торпедо» дома сыграет с «Олимп-Долгопрудным» (19:00). Выбор существенный.



С олимпийскими футбольными турнирами покончено, европейский футбол пока только просыпается. В Италии и Германии проходят ранние раунды национальных кубков. Вывески откровенно скромные, так что любителям Серии А и Бундеслиги придётся ещё немного потерпеть.

А вот во французской Лиге 1 завершается первый тур. На воскресенье намечены сразу семь встреч. Выделим разве что игру «Монпелье» и «Марселя», она завершит программу игрового дня (21:45). В прошлом сезоне соперники вошли в топ-8, но за зону Лиги чемпионов не боролись.



И товарищеские матчи, конечно. Тут всё бодренько. «Тоттенхэм» против «Арсенала» (16:00), «Ливерпуль» против «Атлетика» из Бильбао (18:00), мадридский «Реал» против «Милана» (19:30).

Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Бельгии, Украины, Шотландии, Сербии. Плюс Чемпионшип, ФНЛ-2, первый дивизион Нидерландов и многое другое.

На что ставить на Олимпиаде 8 августа

Олимпийские игры в Токио подходят к концу. В воскресенье будет разыграно 13 комплектов наград в восьми видах спорта. Выбор по традиции солидный, а главное — нам будет за кого болеть.



Пожалуй, главное блюдо — финал женского турнира по гандболу. Действующий чемпион — сборная России. Пять лет назад наши девушки обыграли в финале Францию. И вот теперь сразятся с ними снова. Начало — в 9:00 мск. Россиянки считаются фаворитом, но соперник очень опасен.



Также состоится финал женского турнира по волейболу, в котором сойдутся сборные Бразилии и США (7:30). Сборная России вылетела ещё в четвертьфинале, а потому в борьбе за медали не участвует.



Последний день в мужском водном поло. Бронзу разыграют Венгрия и Испания (7:40), а золото — Греция и Сербия (10:30). Россиянам тут похвастать нечем: девушки накануне проиграли матч за третье место, а мужчины вообще не отобрались на Олимпиаду.



Ну и бокс. Финалы сразу в четырёх категориях — двух у мужчин (57-63 кг, свыше 91 кг) и двух у женщин (57-60 кг, 69-75 кг). Все финалы пройдут друг за другом, начнутся с 8:00, а закончатся примерно через 1,5-2 часа.

На что ещё ставить 8 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Российские клубы постепенно подбираются к старту сезона. Продолжается турнир Sochi Hockey Open. В воскресенье пройдут два матча — олимпийская сборная России сразится с “Автомобилистом” (13:00 мск), а СКА — с “Авангардом” (17:30).



Ну и теннис, конечно. Состоятся финалы сразу трёх теннисных турниров — двух женских (Сан-Хосе, Клуж-Напока) и одного мужского (Вашингтон). Правда, в США всё будет решаться после полуночи. А вот в Румынии решающая встреча стартует в 12:00. Маяр Шериф из Египта померяется силами с немкой Андреа Петкович.



Любителям автогонок стоит обратить внимание на MotoGP. Десятый этап, Гран-при Штирии. Гонка начнётся в 15:00. С поула стартует испанец Хорхе Мартин. Легендарный итальянец Валентино Росси уйдёт с 17-й позиции.