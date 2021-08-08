Дарья Касаткина — Даниэль Коллинз. Прогноз: россиянка возьмёт третий трофей в сезоне!

Коллинз идёт на серии из девяти побед, однако россиянка сейчас очень хороша.

8 августа Дарья Касаткина и Даниэль Коллинз сыграют в финальном матче соревнований категории WTA 500 в Сан-Хосе (США). Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Коллинз — коэффициент на её победу составляет 1.76. На успех Касаткиной можно поставить за 2.06.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Даниэль Коллинз 8 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Даниэль Коллинз получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.45.

Анализ матча в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Даниэль Коллинз (08.08.2021)

Не самый громкий по заявке, но достаточно престижный (WTA 500) турнир в Сан-Хосе подходит к концу. Остался лишь главный матч. Сразу отметим плотный график. Ведь финал состоится менее чем через сутки после завершения двух полуфинальных встреч. То есть времени на восстановление имелось в обрез.

На Mubadala Silicon Valley Classic выступает лишь одна представительница России. Это Дарья Касаткина. И выступает прекрасно — три победы из трёх, выход в решающий раунд. Соперницей уроженки Тольятти по финалу станет довольно опытная представительница США Даниэль Коллинз.

Касаткина и Коллинз играли друг с другом дважды, при этом обе встречи завершились победами Дарьи. И если грунтовый турнир 2018 года в Риме вряд ли стоит брать в расчёт, то из хардовой победы россиянки в Мельбурне в середине февраля текущего года определённые выводы сделать можно.

Касаткина тогда выиграла со счётом 6:2, 6:7 (6), 6:1, хотя тоже считалась у букмекеров аутсайдером. После чего вообще взяла трофей. Тогда в финале в трёх партиях дожала Мари Боузкову из Чехии. Правда, выступления Касаткиной в Сан-Хосе сложно назвать очень уверенными.

Начав сразу же со второго круга, Дарья добыла волевую победу над француженкой Каролин Гарсией — 3:6, 7:5, 6:3. Уже в следующем раунде была тяжёлая победа над полькой Магдой Линет. Снова три сета — 6:4, 3:6, 6:4. Лишь в полуфинале, что удивительно, удалось выиграть легко — 6:3, 6:2 с первой сеяной Элисе Мертенс.

А вот Коллинз, посеянная под седьмым номером, по сетке шла значительно увереннее. Победы над Шелби Роджерс, Слоан Стивенс, Еленой Рыбакиной и Аной Конюх, при этом лишь Стивенс сумела выиграть у Даниэль партию. Полуфинал с Конюх и вовсе прошёл в одну калитку.

6:0, 6:2 в пользу американки, которая управилась очень быстро. Как ни крути, запас свежести у неё должен быть солидный. Поскольку в предыдущих раундах тратить дополнительные силы не приходилось. 75% очков на первой подаче — это ещё ладно, а вот 67% очков на вторых мячах — очень мощно.

Касаткина и Коллинз в текущем сезоне чувствуют себя более чем уверенно именно на хардовых кортах. Россиянка имеет на данном покрытии 18 побед при четырёх поражениях, тогда как американка выиграла 14 матчей, имея пять поражений. Отличные цифры.

Тем удивительнее, что единственный трофей, добытый Коллинз в 2021 году, случился в Палермо, где теннисистки соревновались на грунте. Что касается россиянки, то здесь два титула. Оба пришлись на хард — Санкт-Петербург и тот самый Мельбурн. Обе спортсменки пропустили Олимпийские игры в Токио и, судя по результатам, такое решение пошло только на пользу.

Коллинз на ходу — триумфальный турнир в Палермо случился совсем недавно, поэтому беспроигрышная серия насчитывает уже девять матчей. У Касаткиной пока всего три победы подряд, но по игре она выглядит ничуть не хуже своей будущей соперницы. Дарья имеет немалый опыт выступлений в финалах, а вот Даниэль может попросту перегореть перед домашней публикой.

Кажется, коэффициент выше двойки в такой ситуации смотрится более чем валуйно. Шансы максимально близки к равным. При этом история противостояния полностью на стороне Дарьи, да и лёгкая победа над первой сеяной в полуфинале должна добавить уверенности.

Ставки на матч в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Даниэль Коллинз 8 августа 2021 года

Далеко не факт, что в финале мы увидим классный и затяжной матч, ведь каждая из теннисисток может не справиться с давлением и откровенно поплыть. В успех Касаткиной, тем не менее, верится больше — россиянка уже не раз говорила, что пропуск Олимпийских игр помог эмоционально перезагрузиться, а для женского тенниса это чуть ли не важнее самой игры.

Ставка: победа Касаткиной за 2.06.