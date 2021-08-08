Карен Хачанов — Кэмерон Норри. Прогноз: финалист Олимпиады рискует сразу покинуть Торонто

9 августа Карен Хачанов и Кэмерон Норри сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP 1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Хачанову — коэффициент на его победу составляет 1.85. На успех Норри можно поставить за 1.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Кэмерон Норри 9 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Кэмерон Норри получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.25.

Анализ матча Rogers Cup Карен Хачанов — Кэмерон Норри (09.08.2021)

Один из главных турниров в североамериканской серии готов удивлять. В понедельник стартует Rogers Cup — соревнования категории ATP 1000, на которые зачастую заявляются практически все игроки топ-10. В этом году, правда, заявка «Мастерса» не такая солидная — виной тому, вероятно, недавно завершившиеся Олимпийские игры.

В Торонто отправились сразу четыре представителя России: Даниил Медведев (получил первый номер посева), Андрей Рублёв (4), Аслана Карацев (15) и Карен Хачанов. Именно серебряный призёр Игр в Токио первым выйдет на корт — соперником станет британец Кэмерон Норри. Остальные россияне автоматически отправились во второй раунд.

Хачанов и Норри играли друг с другом трижды. Что особенно интересно, все три встречи состоялись в 2021 году — две победы британца и один успех россиянина. Нельзя не отметить, что два успеха в исполнении Норри случились на грунте, тогда как единственный хардовый поединок остался за теннисистом из России. Никаких трудностей не возникло. 6:2, 6:2 в Роттердаме.

Норри значительно лучше выступает на харде в текущем сезоне, однако брать общую статистику в данной ситуации было бы некорректно. Хачанов очень сильно прибавил именно в начале лета и, кажется, не собирается останавливаться. Первый в карьере четвертьфинал Уимблдона и финал олимпийского теннисного турнира — всего два поражения в 12 последних матчах. Впечатляет.

Что касается британского теннисиста, то и ему есть чем похвастаться. В конце июля на соревнованиях в Лос Кабосе он завоевал дебютный трофей в карьере. Да, уровень оппозиции оказался скромным, зато Норри не проиграл на турнире ни одной партии. По завершении травяного сезона Кэмерон провёл на харде уже восемь матчей, в которых одержал шесть побед.

Интересно, что победитель противостояния Хачанов — Норри во втором круге сыграет с Асланом Карацевым, который из-за высокого посева стартует первый раунд соревнований пропускает. Потенциальный матч с соотечественником за место в третьем круге престижного Rogers Cup должен лишь придать мотивации Карену, однако и Кэмерон вряд ли будет просто так отдавать игру.

Букмекеры не смогли выделить явного фаворита предстоящего матча и этому есть логическое объяснение — каждый из игроков пребывает в отличной форме и готов доходить до поздних стадий Rogers Cup. На бумаге матч Хачанова и Норри должен получиться достаточно равным, исход может качнуться в обе стороны.

В такой ситуации можно не мудрить и заиграть классический тотал больше. На ТБ 22.5 гейма предлагают добротный коэффициент 1.89. Вариант для любителей смелых ставок тоже имеется. Это третий сет, на него вообще дают 2.25. Без борьбы тут обойтись не должно.

Ставки на матч в Торонто Карен Хачанов — Кэмерон Норри 9 августа 2021 года

Матч двух относительно равных по классу теннисистов, пребывающих чуть ли не на пике своей формы вряд ли получится односторонним. Как минимум мы обязаны увидеть один тай-брейк, а это существенно повысит шансы на заход тотала больше по геймам. Не исключены и три сета, которые гарантированно позволят в очередной раз обыграть букмекеров.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.89.