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«Сочи» — «Урал», 9 августа 2021, трансляция матча, во сколько начало, смотреть онлайн, какой телеканал, прямой эфир

Первый день без Олимпиады, «Сочи» — «Урал» и другие матчи 9 августа: что смотреть сегодня
Сергей Перемутов
«Сочи» — «Урал»: где покажут матч, какой канал
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Олимпиада в Токио завершена. Да здравствуют футбол и теннис!

2021 год набрал сумасшедшие обороты. Наступил последний месяц лета, олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 9 августа.

На что ставить в футболе 9 августа

Родной чемпионат России разгоняется. Два тура Российской Премьер-Лиги завершены, третий тоже вышел на финишную прямую. Семь матчей остались позади, сегодня пройдёт заключительный. Он состоится в Сочи.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
09 августа 2021, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Урал
Екатеринбург

Местный одноимённый клуб сыграет с «Уралом». Игру поставили на понедельник, поскольку южане вовсю бьются в квалификации Лиги конференций. Перед выездом в Белград на ответную встречу нужно постараться улучшить положение дел в чемпионате России. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Подопечные Юрия Матвеева пока совсем не впечатляют. Разгромно проиграли «Краснодару» (хотя 0:3, пожалуй, не заслуживали), а затем обменялись голами с новичком элитного дивизиона «Нижним Новгородом». Пора выбираться из подвала турнирной таблицы.

С олимпийскими футбольными турнирами покончено, европейский футбол пока только просыпается. В Германии продолжается первый раунд Кубка страны. В понедельник состоятся четыре встречи, вывески скучные. Ничего бодрее битвы некогда славного «Кайзерслаутерна» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (21:45) нет.

С товарищескими матчами накануне тоже было веселее. Сегодня можно посмотреть разве что игру «Ливерпуля» и «Осасуны». Испанский клуб на «Энфилде» — вполне себе сюжет. Начнут в 21:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 августа 2021, понедельник. 21:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Осасуна
Памплона, Испания

Кроме того, можно поставить на целую россыпь второстепенных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Украины, Дании, Сербии, Польши, Швеции, Румынии, Китая, Болгарии, Японии, Литвы, Словакии, Грузии и не только.

На что ещё ставить 9 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Российские клубы постепенно подбираются к старту сезона. Двумя матчами стартует традиционный мемориал имени Ивана Ромазана. «Сибирь» сразится с «Ак Барсом» (13:00 мск), а магнитогорский «Металлург» — с «Нефтехимиком» (17:00).

Кроме того, «Спартак» и «Адмирал» проведут контрольную игру. Дальневосточники вернулись в КХЛ, но никак не могут разобраться с финансовыми проблемами и долгами. Что, впрочем, не мешает проводить товарищеские встречи.

Ну и теннис, конечно. Новая неделя — новые турниры. Всё внимание на Канаду. Стартуют крупные соревнования в Торонто (у мужчин) и Монреале (у женщин). В первом случае посев возглавил Даниил Медведев. Он (а также Андрей Рублёв и Аслан Карацев) автоматически прошёл во второй круг.

А вот недавний финалист Олимпиады Карен Хачанов вынужден играть в первом же раунде. Соперник добротный — британец Кэмерон Норри. Также выделим встречи Ник Кирьос — Райлли Опелка и Даниэль Эванс — Александр Бублик.

У женщин представительство не столь мощное, но всё же. Тут россиянок достаточно: в первый же день Людмила Самсонова сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, а Вероника Кудерметова — с Юлией Путинцевой (тоже представляет Казахстан). Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова также заявлены на турнир.

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