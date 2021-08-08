Даниэль Эванс — Александр Бублик. Прогноз: кто же станет добычей для Даниила Медведева?

9 августа Даниэль Эванс и Александр Бублик сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP 1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Эвансу — коэффициент на его победу составляет 1.63. На успех Бублика можно поставить за 2.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниэль Эванс — Александр Бублик 9 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниэль Эванс — Александр Бублик получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на третий сет принимаются за 2.25.

Анализ матча Rogers Cup Даниэль Эванс — Александр Бублик (09.08.2021)

Всю ближайшую неделю внимание теннисных фанатов будет приковано к сразу двум канадским городам — Монреалю и Торонто. В первом пройдёт женский розыгрыш Rogers Cup, во втором — мужской. И даже несмотря на то, что в Торонто не приехали ни Новак Джокович, ни Рафаэль Надаль, турнирная сетка пестрит большими именами. Посмотреть тут будет на кого.

В частности, в Торонто отправились сразу четыре представителя России: Даниил Медведев (получил первый номер посева), Андрей Рублёв (4), Аслан Карацев (15) и Карен Хачанов. Медведев стартует сразу со второго раунда соревнований, в котором его соперником станет победитель матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан).

Бублик и Эванс играли друг с другом трижды — две победы на счету представителя Казахстана и один успех в активе британца. Интересно, что все три встречи состоялись на харде — том же покрытии, на котором будут проходить и канадские соревнования. Предыдущее противостояние спортсменов датировано январём 2020 года, когда Эванс одержал достаточно уверенную победу со счётом 7:5, 6:2.

Текущая форма Александра и Даниэля оставляет желать лучшего. Бублик идёт на серии из трёх поражений, тогда как Эванс проиграл два предыдущих матча. И если проигрыши казахстанца можно оправдать солидным уровнем соперников (Андерсон, Медведев и Нисикори), то провалы британца в играх с откровенно средненькими Кордой и Накасимой объяснению поддаются с трудом.

Если же брать общую статистику по сезону, то преимущество Бублика выглядит ещё более солидным. Большую часть своих побед в 2021 году Александр одержал именно на харде (17 из 28), тогда как у Эванса успешных матчей лишь 18 при ещё более удручающих показателях на харде (6-5). Поражает и тот факт, что пять из шести хардовых побед Даниэль одержал на турнире в Мельбурне, где взял титул. В остальных случаях не клеилось.

Оба теннисиста очень комфортно чувствуют себя на быстрых поверхностях, так как имеют солидную подачу. Впрочем, если Александр, пребывая в хорошем расположении духа, может практически любому дать фору и в игре на задней линии, то Даниэль в основном предпочитает сокращать розыгрыши за счёт регулярных выходов к сетке. И далеко не всегда они получаются своевременными.

Теннисист из Казахстана здорово действует на приёме и вряд ли будет позволять сопернику навязывать свою игру. Если же большая часть матча пройдёт на задней линии, Бублик не без труда, но может забрать его в свою копилку. Как ни крути, а коэффициент 2.15 на Александра видится завышенным. Можно проверять.

Есть и вариант попроще. Учитывая, что фаворитом встречи у аналитиков идёт Эванс, для страховки можно даже взять небольшую плюсовую фору на Александра. Подачу он держит здорово, а потому большого числа брейков британцу в любом случае не видать.

Ставки на матч в Торонто Даниэль Эванс — Александр Бублик 9 августа 2021 года

Статистика говорит, как минимум, о равенстве шансов Бублика и Эванса на выход во второй раунд, однако специалисты выставляют британца солидным фаворитом. Почему бы в очередной раз не сыграть против букмекеров и не поверить в яркого и талантливого представителя Казахстана? У Александра есть всё для того, чтобы одержать победу. Эванс в этом сезоне выдал лишь один хороший турнир на харде.

Ставка: победа Бублика с форой (+2) по геймам за 1.80.