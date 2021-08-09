«Шахтёр» — «Генк». Прогноз: украинский клуб пройдёт в Лиге чемпионов по краю пропасти

Роберто Де Дзерби пока не может выстроить в «Шахтёре» идеальную игру. Так можно и без группового этапа ЛЧ остаться.

10 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Генк». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Шахтёру»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Генка» оценён экспертами в 4.45. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Генк» 10 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» — «Генк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. А поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Генк» (10.08.2021)

Донецкий «Шахтёр», получивший нового тренера и существенно обновивший состав, продолжает борьбу за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Уже в ближайший вторник украинцы проведут ответный матч третьего квалификационного раунда. В соперниках — бельгийский «Генк».

Первый матч неделю назад состоялся в Бельгии и завершился волевой победой «Шахтёра» со счётом 2:1. «Генк» смотрелся далеко не жертвой более опытной в еврокубковом плане команды и на протяжении немалого отрезка даже владел игровым преимуществом. В итоге «горняков» спас опыт и, вероятно, более сбитый под еврокубковые баталии состав.

В очередной раз стоит напомним об отмене правила выездного гола. То есть любая минимальная победа «Генка» в киевском матче переведёт игру в овертайм. А победить бельгийцы, конечно же, могут. Сверхатакующий коллектив способен вспыхнуть градом атак в любой момент — остальное зависит от реализации.

Особенно стоит отметить результаты соперников в минувшие выходные. Если «Генк» в чемпионате Бельгии добыл дежурную победу над «Кортрейком» (2:1), то донецкая команда неожиданно и даже сенсационно на своём поле с аналогичным счётом уступила «Александрии».

Ещё одной проблемой для украинцев станет потеря Манора Соломона. Именно его действия неделю назад стали катализатором атак, однако в ближайший вторник израильтянин «Шахтёру» не поможет — ещё в Бельгии он попросил замену и матч доиграть не смог. С другой стороны, именно заменивший его Алан Патрик и принёс «горнякам» победу.

Есть у «Шахтёра» и проблемы в обороне. Травмирован Кривцов, не до конца адаптировался пришедший из «Сассуоло» Марлон, периодически ошибается Матвиенко, а Витао до недавнего времени и вовсе был глухим запасным. С учётом атакующих возможностей «Генка» распечатать подобную защиту соперника будет не так сложно.

Очевидно, что полностью поставить свою игру за столько короткий срок Роберто Де Дзерби не мог. Оттого «Шахтёр» показывает достаточно нестабильный футбол и результаты. Сложно сказать, как может повлиять неожиданное поражение во внутреннем чемпионате, однако в Лиге чемпионов явно не будет просто. Вполне вероятны, например, дополнительные таймы или даже серия пенальти.

Ожидаем боевой матч с немалым количеством голов. Ставка «обе забьют» видится лёгким способом заработать. Коэффициент нестыдный — 1.64. Бельгийцам отступать некуда — дефицит в один мяч есть, надо забивать любой ценой. А «горняки» всегда способны изобрести что-то в атаке.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Генк» 10 августа 2021 года

На прошлых выходных «Генк» далеко не самым основным составом сумел одержать победу в чемпионате Бельгии — к Лиге чемпионов основа подойдёт отдохнувшей. Да, у «Шахтёра» существенно больше шансов завершить противостояние выходом в следующий раунд, однако всё это лишь на бумаге. На поле случиться может всё что угодно.

Ставка: обе забьют за 1.64.