«Монако» — «Спарта». Прогноз: Лига чемпионов — это стихия Александра Головина

10 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» Прага. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех чехов оценён экспертами в 8.00. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» 10 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» Прага получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» Прага (10.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Постепенно стартуют топовые европейские чемпионаты, а в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Например, в Лиге чемпионов добрались до ответных игр третьего квалификационного раунда. На вторник, 10 августа, запланировано сразу десять встреч.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению московского «Спартака», однако не менее интересным выглядит противостояние «Монако» и пражской «Спарты». Ответная встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. Зрители на трибуны уже вернулись.



За монегасков выступает Александр Головин, который наверняка появится с первых минут. В Праге полузащитник стал одним из главных действующих лиц. Несмотря на демотивирующие крики местных фанатов, «Монако» сумел одержать победу со счётом 2:0. Россиянин активно участвовал в обеих результативных атаках.



Чемпионат Франции стартовал, а потому после этого красно-белым пришлось дома с «Нантом», который провалил прошлый сезон. Встреча завершилась со счётом 1:1, хотя хозяева имели солидное преимущество по ударам (15-5) и проценту владения мячом (75 на 25).

Головин, Бен-Йеддер и ещё некоторые лидеры остались в запасе. Нико Ковач, судя по всему, хотел приберечь их для Лиги чемпионов, но в середине второго тайма пришлось вносить корректировки. Появление атакующих футболистов, конечно, сказалось на остроте, но нужного результата не добились.



Впрочем, смотрелись монегаски очень прилично. Проблем с физическими кондициями нет, моменты в концовке имели. У пражской «Спарты» с игровым тонусом тоже должен быть порядок, всё-таки чемпионат Чехии стартовал ещё раньше. Участники успели провести по два-три матча. Пражане, например, за три тура набрали все девять возможных очков.



Сейчас они лидируют в таблице, но конкуренты в лице «Виктории» и «Славии», разумеется, рядышком. С результативностью в первенстве у подопечных Павла Врба проблем нет. Да и за две игры второго квалификационном раунда Лиги чемпионов забили трижды в ворота австрийского «Рапида».

Просто «Монако» на данный момент банально крепче. В составе есть очень приличные футболисты, которых СМИ уже давно сватают в гранды европейского футбола. А Нико Ковач прекрасно понимает возможности своих игроков. «Спарта», конечно, нередкий гость в еврокубках, но уничтожить преимущество монегасков, на наш взгляд, не сумеет.



Мы бы рискнули и проверили тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72. Пражане наверняка будут действовать агрессивнее в атаке, поскольку нужно отыгрываться. Однако «Монако» в прошлом сезоне лучше остальных в чемпионате Франции выступал в родных стенах. Словом, скучного футбола тут не ждём. Одним придётся лезть вперёд, а вторые очень хороши на пространстве.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» 10 августа 2021 года

«Монако» и в новом сезоне выглядит очень бодро. Старт в чемпионате Франции смазался ничьей с посильным соперником, но можно отыграться в Лиге чемпионов. У команды Нико Ковача есть хорошие шансы попасть в групповой этап. «Спарта» наверняка побежит отыгрываться, но монегаски здорово играют дома, так что ждём много голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.