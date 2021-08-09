«Бенфика» — «Спартак». Прогноз: красно-белым в Лиге чемпионов делать нечего

10 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех россиян оценён экспертами в 7.20. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» 10 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» Москва (10.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Постепенно стартуют топовые европейские чемпионаты, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные матчи. Например, в Лиге чемпионов добрались до ответных игр третьего квалификационного раунда. На вторник, 10 августа, запланировано сразу десять встреч.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению московского «Спартака». Российский клуб проведёт ответный поединок с португальской «Бенфикой» на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск, главный судья — опытный англичанин Энтони Тейлор.



Хотя, откровенно говоря, шансов у москвичей практически не осталось. Домашнюю игру они провели неровно. Первый тайм выдался неплохим, моменты возникали у обоих ворот, но обошлось без голов. Однако после перерыва португальцы заметно добавили, лучше контролировали мяч и забили дважды. Разница в классе исполнителей не могла не сказаться.



Наиграть на гол красно-белые так и не сумели. Более того, могли даже пропустить третий в концовке, что довольно странно, учитывая разницу команд в тонусе. Чемпионат России, в отличие от чемпионата Португалии, вошёл в колею, у хозяев сил на последний штурм должно было остаться побольше. На выходе — даже финальный навал не организовали.

Теперь-то «Бенфика» стартовала в португальском первенстве, одержав выездную победу над «Морейренсе» (2:1). Встреча получилась непростой. Гости забили второй мяч уже на 19-й минуте, а на исходе часа остались в меньшинстве. Ещё до перерыва хозяева сократили отставание, так что во втором тайме «орлы» могли даже упустить победу.



«Спартак» же в РПЛ провел три матча, в которых набрал только три из девяти возможных очков. На днях вообще умудрился на своём поле проиграть «Нижнему Новгороду» (1:2) — новичку Российской Премьер-Лиги. Да, играть пришлось на третий день после «Бенфики». Говорить об усталости, конечно, можно, но сезон стартовал совсем недавно. В общем, проблемы в клубе очевидны. И даже слово «проблемы» кажется слишком скромным и сдержанным.



Подопечные Руя Витории не воспользовались внушительным перевесом по ударам (22-5), угловым (6-2) и проценту владения мячом (76 на 24). Провалили дебют матча, пропустив два мяча уже к 17-й минуте. А за оставшееся время отыграться не успели — единственный гол забил Эсекьель Понсе на 85-й минуте. Последний штурм не удался.

На фоне поражения в Лиге чемпионов, провального старта РПЛ и вереницы скандальных новостей в СМИ уверенности в том, что красно-белые сумеют сотворить чудо в Лиссабоне, просто не может быть. В составе португальцев довольно много исполнителей высочайшего класса, а у россиян тот же Квинси Промес до сих пор в лазарете. Хотя и до травмы голландец совсем не впечатлял. Найти адекватный ответ будет трудно.



Комбинированная ставка «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.71, на наш взгляд, на таком фоневыглядит логично. Рассчитывать на многое гостям не придётся, португальцы выглядят на голову выше. Однако много голов не ждём. «Спартаку» нужно отыгрываться, но с атакой сейчас большие проблемы. Хозяевам же спешить некуда.

Вот и получается, что «орлы» с большой долей вероятности спокойно и на классе добудут нужный результат. Реальность такова, что «Спартак» сейчас банально не готов. И ладно если бы речь шла только о Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» 10 августа 2021 года

«Спартак» проиграл дома со счётом 0:2, практически подписав себе приговор. В последнем матче с «Нижним Новгородом» не получалось ровным счётом ничего, рассчитывать на многое в Лиссабоне с такой игрой будет очень тяжело. Самим же португальцам спешить некуда, всё играет за них. Вырисовываются безнадёжные 90 минут, по ходу которых хозяева спокойно добьются нужного результата.



Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.