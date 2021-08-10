«Бенфика» — «Спартак», «Шахтёр» — «Генк» и другие матчи. Что смотреть 10 августа

2021 год перевалил за свой экватор: начался август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, зато набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 августа.

На что ставить в футболе 10 августа

Вторник — еврокубковый день. Сегодня «Спартак» сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Дома красно-белые получили 0:2, в клубе скандалы, в РПЛ поражение от «Нижнего Новгорода», словом, всё против спартаковцев. Так что положительный результат станет чудом. Но будем надеяться!

Из других матчей выделяем игру «Шахтёра» и «Генка», должно быть весело. Украинцы выиграли на выезде 2:1, но без правила выездного гола эта победа не так ценна. «Лудогорец» выстоял в Греции и теперь постарается решить исход противостояния с «Олимпиакосом» дома — здесь 1:1 в первом матче. Любопытна и встреча «Легии» с загребским «Динамо», в этой паре команды сыграли 1:1 в Хорватии. А вот «Монако» Александра Головина победил «Спарту» на выезде 2:0, так что может чувствовать себя вполне уверенно.

Кроме того, по 2 матча пройдут в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций. В Англии идут ранние раунды Кубка лиги.

На что ставить в хоккее 10 августа

До старта сезона КХЛ ещё почти месяц, команды активно готовятся и проводят товарищеские матчи, на них тоже можно поставить. В Беларуси пройдут матчи Кубка страны.

На что ещё ставить 10 августа

На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в Торонто. У мужчин Карен Хачанов сыграет с британцем Кэмероном Норри, а в женской сетке нас ждут матчи сразу нескольких россиянок. Дарья Касаткина сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, Анастасия Павлюченкова — с Каролин Гарсия из Франции, Вероника Кудерметова — с Юлией Путинцевой. Людмиле Самсоновой предстоит матч с Еленой Рыбакиной, а Анастасии Потаповой — с Шелби Роджерс.